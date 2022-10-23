После начала войны в Украине в Литве выдано рекордное количество паспортов

Министерство внутренних дел Литвы указало, что с 24 февраля до 30 сентября в стране выдано почти 319 000 паспортов. Это почти на 48 000 больше, чем за тот же период в 2013 г, когда был зафиксирован аналогичный рекорд.

Поскольку вырос поток обращающихся за паспортами жителей Литвы и надо было выдавать временные документы беженцам из Украины, у Центра выдачи документов были непредвиденные расходы на 2 млн. евро. Столько стоила покупка бланков для беженцев из Украины и паспортов для граждан Литвы.

По данным МВД, Центр выдачи документов с 24 февраля, когда в Украине началась война, до 30 сентября выдал 58 089 разрешений на жительство в Литве беженцам из Украины. Это обошлось центру в незапланированные 1,2 млн. евро, поскольку стоимость одного бланка составляет 20 евро. На покупку бланков для паспортов центр дополнительно потратил 891 000 евро – цена одного бланка составляет 18,6 евро. Эти средства правительство на этой неделе выделило МВД.

Департамент Миграции в июле столкнулся с нехваткой бланков для паспортов, поэтому временно сократил объемы выдачи документов.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев этого года выдали столько же паспортов, сколько за весь 2021 год.