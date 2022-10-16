После начала отопительного сезона ведем себя неправильно: ученые обратили внимание на ошибки

Хотя в некоторых городах еще не включили отопление, LNK Žinios отмечает, что некоторые предметы в доме излучают тепло, например, телевизор, зарядное устройство для компьютера, холодильник и особенно духовка.

Однако, когда отопление дома уже включено, нужно иметь в виду обратную логику. По мнению бельгийских ученых, с началом отопительного сезона нельзя забывать открывать окна.

"Оказывается, если проветривать дом два раза в день, это поможет лучше его прогреть. Утром и вечером нужно открывать окна на 15 минут. Не на микровентиляцию, а широко", — говорится в репортаже.

"Это позволит вам выветривать различные загрязнители, а также снизить влажность окружающей среды, чтобы потом было легче отапливать дом", — говорит химик Сандрин Бладт.

Как сообщает LNK, при проветривании дом потеряет около пары градусов тепла, но воздух в помещении станет суше, а более сухой воздух легче нагреть.

Даже когда не тренируется, а только дышит, человек выделяет влагу. Наибольшая влажность в доме обычно на кухне и в ванной, и человек выдыхает в среднем от 10 до 12 литров пара в день.

"Важно понимать, что эта влага не должна оставаться. Лучше всего избавиться от нее, открыв окно. Вы увидите, что после этого сможете лучше прогреть дом, потому что стены не будут холодными, на них не будет конденсироваться влага, которая в один прекрасный день может привести к появлению вредной для здоровья плесени", - подчеркнула С. Бладт.

Как сообщает LNK, перед проветриванием помещений важно отключить отопление.

Отмечается, что проветривание не должно совпадать с часами пик - окна в этом время лучше закрывать, иначе внутрь будет попадать не только пыль, но и другие вредные вещества, а проветривание станет похожим на стряхивание грязи с обуви в гостиной.