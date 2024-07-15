После мощного шквала прогнозируют еще одну бурю: она пройдет над всей Литвой

„В понедельник будет теплее, чем в воскресенье, во вторник установится жаркая погода. В понедельник на взморье прогнозируют осадки. Во вторник будет жарко и сухо. В среду с запада придет циклон, он будет проходить над Литвой.
Снова прогнозируют осадки, местами обильные. С четверга почти во всей Европе установится зона высокого атмосферного давления. Будет тепло, только ночи станут прохладнее. По нынешним данным, возможны осадки, немного прохладнее станет в начале следующей недели’’, – писала синоптик.
Напомним,что в выходные в Литве был зафиксирован не только шквал, но и вихрь:
В понедельник днем будет 23-28°C, на юге до 29°C.
Во вторник без осадков. Ночью будет 14-17°C, днем 27-32°C.
В среду прогнозируют грозы и дожди, сначала осадки начнутся на юго-западе и на западе. Ночью будет 17-22°C, днем 24-29°C, у моря 20-23°C.
В четверг ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью 13-18°C, днем 23-27°C, у моря 19-22°C.
В пятницу без осадков, ночью будет 12-15°C, у моря 16-18°C, днем 23-26°C, у моря 19-22°C.
В субботу без осадков. Ночью будет 12-14°C, у моря 15-17°C, днем 24-27°C, у моря 20-23°C.
В воскресенье ночью без осадков, днем дожди пойдут на западе страны. Ночью будет 14-19°C, днем 26-30°C, у моря 22-25°C.