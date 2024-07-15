После мощного шквала прогнозируют еще одну бурю: она пройдет над всей Литвой

„В понедельник будет теплее, чем в воскресенье, во вторник установится жаркая погода. В понедельник на взморье прогнозируют осадки. Во вторник будет жарко и сухо. В среду с запада придет циклон, он будет проходить над Литвой.

Снова прогнозируют осадки, местами обильные. С четверга почти во всей Европе установится зона высокого атмосферного давления. Будет тепло, только ночи станут прохладнее. По нынешним данным, возможны осадки, немного прохладнее станет в начале следующей недели’’, – писала синоптик.

Напомним,что в выходные в Литве был зафиксирован не только шквал, но и вихрь:

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В понедельник днем будет 23-28°C, на юге до 29°C.

Во вторник без осадков. Ночью будет 14-17°C, днем 27-32°C.