Около Лукишкской площади остановились несколько полицейских автомобилей. Там же выстроились несколько десятков полицейских в специальной защитной форме со щитами. Они не пропускают участников протеста к парламенту.

В 15.45 ч. полиция оттеснила толпу назад. Журналист Delfi сообщает, что один человек уже задержан.

Полиция пытается направить толпу к горе Таурас.

Полицейские просят собравшихся разойтись, потому что митинг закончился, а шествие не было согласовано.

Полиция также предупредила, что если люди не будут выполнять законные требования, придется применить силу.

Собравшихся просят освободить проезжую часть.

В 16 ч. полиция предприняла активные действия и оттеснила толпу с улицы В.Кудирки в сторону Лукишкской площади, оттеснила ее с проезжей части.

В 16.05 ч. полиция у Лукишкской площади уже отошла назад.

Полиция призывала жителей разойтись.

В 16.20 ч. полиция еще раз пыталась оттеснить людей с проспекта к горе Таурас. Люди скандировали: "стыдно".

Участники протеста уговаривали полицейских перейти на их сторону. На полицейских кричал печально прославившийся провокатор Лауринас Рагельскис.

Он по-русски спросил у журналиста Delfi: "Ты что здесь забыл? Чего тебе не хватает? Твоему "Дельфинарию" надо у парламента стоять".

Он оскорблял журналиста, повторял, что тот работает на "хунту".

Около 17 ч. к полицейским подошел глава Союза семей Раймондас Гринявичюс. Он пришел и для того, чтобы поговорить с участниками протеста, старался успокоить их, сказал, что "камнем не взяли".

"Лучше идите по Вильнюсу погуляйте, все это напрасно, – говорил он, прибавив: "Встретимся еще не раз".

Пока полиция блокировала проспект Гедиминаса, часть людей направилась к парламенту через Лукишкскую тюрьму и ул. Ясинскё. Люди группками собираются у парламента, парламент огорожен забором по всему периметру.

Туда прибыла и полиция со щитами, участники протеста встретили ох свистом, аплодисментами и насмешками. Один из находившихся там сказал: "Дурачки думали, что нас задержат". Люди скандировали: "Стыдно".