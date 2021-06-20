После митинга неприятностей становится больше: возбуждены 2 дела, и это еще не конец

Полиция Вильнюса постоянно контролировала события возле Сейма, правительства и президентуры, поэтому санкции могут догнать и других митингующих.

"Полиция работала, работает и будет работать. У полиции есть определенные инструменты, мы анализируем видео, анализируем отчеты, поступившие из муниципалитета. Таких отчетов много, все нужно систематизировать, нужно подготовить план расследования и соответственно работать над ним. Это непросто и не быстро, это не делается за несколько минут", - говорит Саулюс Гагас, начальник полиции Вильнюсского уезда.

Однако такая реакция полиции не подходит политикам.

Вице-спикер Сейма говорит, что собравшаяся во вторник у парламента толпа вела себя так, как хотела, и не соблюдала правила. По словам Сабатаускаса, митинг был незаконным от начала и до конца, но полиция якобы вяло реагировала. Сабатаускас говорит, что это может привести к опасным действиям.

"Должно быть требование придерживаться того, чему они были привержены. Должны были быть соответствующие инструкции и тому подобное, но когда ничего не делается, ничего не говорится, выходит так, что забираются вам на голову и грузят все содержимое своего тела на вашу голову", - говорит Сабатаускас.

Витаутас Некрошюс, профессор права, также говорит о чрезмерном игнорировании юридических инструкций. Он отмечает, что такая позиция сигнализирует незаконно собравшимся митингующим о том, что государство не обязательно должно следовать установленным правилам.

"Мы должны понимать, что это не чьё-то придуманное правило. Это решение нашего правительства, мы сами выбрали правительство, эти решения должны соблюдаться (...)", - говорит он.

Обозреватель Марюс Лауринавичюс за последние дни увидел еще больше. Сказал, что доставшие семейные флаги люди удружили Кремлю. В частности, была принижена Конституция.

"Тем не менее, цель состоит в том, чтобы ослабить государство, и какие меры возможны, будь то попытка вытереть ноги о Конституцию или снижение престижа правительства, все меры хороши для ослабления престижа, а затем конечная цель - разрушить литовское государство", - сказал обозреватель.