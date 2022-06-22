После ливня образовался оползень на горе Гедиминаса

aA
После сильного затяжного ливня в среду утром на северо-восточной части горы Гедиминаса был зафиксирован оползень. Это поверхностные повреждения, которые не угрожают стабильности горы, работы по ликвидации оползня уже начаты. Историческая тропа, ведущая на гору, еще какое-то время будет закрыта для посетителей, однако попасть на году можно на фуникулере.
Gedimino kalno šiaurės rytiniame šlaite įvyko nuošliauža
Gedimino kalno šiaurės rytiniame šlaite įvyko nuošliauža

Специалисты осмотрели место оползня и сейчас разрабатывают меры по стабилизации склона. Работы были начаты немедленно в соответствии с заключенным договором. Литовский национальный музей постоянно следит за ситуацией.

Сейчас специалисты осматривают все склоны горы, оценивают их состояние после вчерашнего ливня. Ситуация во многом зависит от того, какой будет погода в ближайшее время, поэтому не исключают вероятность новых оползней.

Статьи по теме:
На склоне горы Гедиминаса зафиксирован новый оползень  (18)
Гору Гедиминаса в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси  (1)

Оползни в тех местах, где гора укреплена непривлекательны визуально, но они не сказываются на стабильности горы. Одна из причин оползней - накопившаяся в грунте вода, она не уходит в грунт, течет по склонам и насыпной слой размокает, сползает вниз.

Сейчас разрабатывают план долгосрочных работ, которые помогут избежать подобных проблем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Для спасения горы Гедиминаса предлагают убрать часть Верхнего замка (1)

19 декабря состоится заседание правительства, на...

Жителей и гостей Вильнюса снова приглашают на башню Гедиминаса (1)

После почти восьмимесячного перерыва гора Гедиминаса...

TOP новостей

Литовский бизнес не разорвал связи с Россией: все еще пытаются ввозить запрещенные товары

Литовский бизнес до сих пор не разорвал отношения с...

В Литве отказываются от планов в связи с повышением акциза на дизельное топливо

С 2023 года в Литве планировали постепенное повышение...

Перед длинными выходными синоптики дали благоприятный прогноз

В среду днем атмосферное давление в Литве поднимется,...

Прокуратура остановила расследование избиения российского дипломата в Литве

Во вторник литовская прокуратура подтвердила, что...

После ливня образовался оползень на горе Гедиминаса

После сильного затяжного ливня в среду утром на...