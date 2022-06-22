После ливня образовался оползень на горе Гедиминаса

Специалисты осмотрели место оползня и сейчас разрабатывают меры по стабилизации склона. Работы были начаты немедленно в соответствии с заключенным договором. Литовский национальный музей постоянно следит за ситуацией.

Сейчас специалисты осматривают все склоны горы, оценивают их состояние после вчерашнего ливня. Ситуация во многом зависит от того, какой будет погода в ближайшее время, поэтому не исключают вероятность новых оползней.

Оползни в тех местах, где гора укреплена непривлекательны визуально, но они не сказываются на стабильности горы. Одна из причин оползней - накопившаяся в грунте вода, она не уходит в грунт, течет по склонам и насыпной слой размокает, сползает вниз.

Сейчас разрабатывают план долгосрочных работ, которые помогут избежать подобных проблем.