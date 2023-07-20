После литовского лета - мощная порция дождя

День в стране будет облачным с прояснениями, в северных и восточных регионах нашей страны будет больше солнца. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Более обильные дожди должны пройти только на южной окраине Литвы и вдоль побережья, где также возможны грозы. Ветер во всей территории будет западным, 8-13 м/с. Температура сегодня достигнет 19-24 градусов тепла, прохладнее будет у моря.