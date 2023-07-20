После литовского лета - мощная порция дождя

День в стране будет облачным с прояснениями, в северных и восточных регионах нашей страны будет больше солнца. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Более обильные дожди должны пройти только на южной окраине Литвы и вдоль побережья, где также возможны грозы. Ветер во всей территории будет западным, 8-13 м/с. Температура сегодня достигнет 19-24 градусов тепла, прохладнее будет у моря.
В пятницу погодные условия мало изменятся. Ночью в некоторых местах пройдут кратковременные дожди, во многих - днем. Ночью у моря вероятны грозы. Ветер - юго-западный, западный, ночью умеренный, днем снова сильный. Температура воздуха ночью понизится до 9-14 градусов, на берегу моря до 16 градусов тепла, днем в тени - до 18-23 градусов тепла.
В субботу с юго-запада должен прийти небольшой, но c обильными осадками циклон. Ночью, преимущественно в южных, западных и центральных районах, днем почти повсеместно прогнозируются кратковременные, довольно интенсивные дожди, местами грозы. Ветер ночью - умеренный, с южного направления, днем будет менять направления. Температура ночью будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла, днем снова прогреется до 18-23 градусов.