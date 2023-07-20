20 июля 2023 г. 09:35

После литовского лета - мощная порция дождя

 
ru.DELFI.lt
Stiprus lietus Vilniuje
Stiprus lietus Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Сегодня, в четверг, погоду в Литве будет определять дальний юго-западный край циклона.

День в стране будет облачным с прояснениями, в северных и восточных регионах нашей страны будет больше солнца. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Более обильные дожди должны пройти только на южной окраине Литвы и вдоль побережья, где также возможны грозы. Ветер во всей территории будет западным, 8-13 м/с. Температура сегодня достигнет 19-24 градусов тепла, прохладнее будет у моря.

В пятницу погодные условия мало изменятся. Ночью в некоторых местах пройдут кратковременные дожди, во многих - днем. Ночью у моря вероятны грозы. Ветер - юго-западный, западный, ночью умеренный, днем ​​снова сильный. Температура воздуха ночью понизится до 9-14 градусов, на берегу моря до 16 градусов тепла, днем ​​в тени - до 18-23 градусов тепла.

В субботу с юго-запада должен прийти небольшой, но c обильными осадками циклон. Ночью, преимущественно в южных, западных и центральных районах, днем ​​почти повсеместно прогнозируются кратковременные, довольно интенсивные дожди, местами грозы. Ветер ночью - умеренный, с южного направления, днем ​​будет менять направления. Температура ночью будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла, днем ​​снова прогреется до 18-23 градусов.

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