После летней жары и гроз - перемены: в Литву приходит прохлада

Во многих районах во время дождя прогремят грозы. Ветер - восточный, 5-10 м/с, но во время грозы местами порывы могут достигать 15-18 м/с. Днем температура воздуха будет немного ниже обычной для этой недели, воздух прогреется до 21-26 градусов.

В воскресенье погода будет похожей. Ожидается, что ночь будет довольно спокойной. Небо будет облачным, вероятность дождя небольшая. Ночью ветер слабый, станет прохладнее до 12-17 градусов тепла. Последний день недели будет дождливым. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, а в некоторых местах достаточно сильный. Грозы во второй половине дня. Ветер переменного направления со скоростью 5-10 м/с, а во время грозы усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха будет такой же, как в субботу, потепление до 21-26 градусов.