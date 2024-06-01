2024.06.01 11:01

После летней жары и гроз - перемены: в Литву приходит прохлада

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
В субботу погоду в нашей стране будет определять восточная часть циклона. Утром ожидается переменная облачность, во второй половине дня появятся дождевые облака. На большей части Литвы пройдут кратковременные дожди, а в некоторых местах дождь будет сильным.

Во многих районах во время дождя прогремят грозы. Ветер - восточный, 5-10 м/с, но во время грозы местами порывы могут достигать 15-18 м/с. Днем температура воздуха будет немного ниже обычной для этой недели, воздух прогреется до 21-26 градусов.

В воскресенье погода будет похожей. Ожидается, что ночь будет довольно спокойной. Небо будет облачным, вероятность дождя небольшая. Ночью ветер слабый, станет прохладнее до 12-17 градусов тепла. Последний день недели будет дождливым. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, а в некоторых местах достаточно сильный. Грозы во второй половине дня. Ветер переменного направления со скоростью 5-10 м/с, а во время грозы усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха будет такой же, как в субботу, потепление до 21-26 градусов.

На следующей неделе погода будет немного прохладнее и спокойнее, но понедельник по-прежнему будет теплым и дождливым. В понедельник ночью кратковременно пройдет дождь. В течение дня во многих районах кратковременно пройдет дождь, а в некоторых местах - сильный ливень. Также будут грозы.

Во вторник и среду будет немного спокойнее. Вероятность дождя невелика, ветер западных направлений может усилиться до 8-13 м/с. Можно будет передохнуть от летней жары, воздух прогреется до 24 градусов.

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