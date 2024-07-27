После летней субботы на Литву обрушится циклон: температура начнет стремительно падать

В первой половине дня небо будет ясным, позже на востоке страны начнут образовываться облака, а западные регионы все чаще будут закрывать высокие, но все же пропускающие солнечные лучи облака. Лишь в некоторых местах сегодня пройдет кратковременный и скудный дождь, скорее всего, на восточной окраине страны. На большей части Литвы будет сухо. Ветер слабый южного, юго-западного направления. Максимальная температура днем ​​составит от 24 до 29 градусов.