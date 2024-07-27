После летней субботы на Литву обрушится циклон: температура начнет стремительно падать

В первой половине дня небо будет ясным, позже на востоке страны начнут образовываться облака, а западные регионы все чаще будут закрывать высокие, но все же пропускающие солнечные лучи облака. Лишь в некоторых местах сегодня пройдет кратковременный и скудный дождь, скорее всего, на восточной окраине страны. На большей части Литвы будет сухо. Ветер слабый южного, юго-западного направления. Максимальная температура днем составит от 24 до 29 градусов.
Атмосферный фронт приблизится к Литве в воскресенье вечером. Начиная с западных районов небо затянется, пойдет дождь. К утру он пройдет во многих районах. Ветер по-прежнему будет нестабильного направления, слабый. Ночь ожидается теплая, температура не опустится ниже 14-19 градусов.
В воскресенье вышеупомянутый фронт исчезнет, и начнет активно формироваться новый циклон. Небо закроют густые тучи. Во многих местах пройдет дождь, причем во второй половине дня он будет более интенсивным. В некоторых местах пройдут сильные дожди, прогремят грозы. Ветер западного направления будет сильным, порывы которого местами уже достигнут 15-18 м/с. Теплее всего будет в первой половине дня – максимальная температура достигнет 21-26 градусов, на северо-западе 18-20 градусов. Во второй половине дня температура начнет снижаться быстрее.
В понедельник погоду будет определять циклон, будет прохладно, не будет недостатка в дождях и порывистом ветре.