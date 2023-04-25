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В минувший понедельник на столичных пляжах было немало отдыхающих. Однако, по словам синоптиков, теплый период заканчивается. Вслед за летним теплом, придут заморозки.
После летнего тепла идут перемены – заморозки не самое страшное
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25 апреля на пляже в Жирмунай было много отдыхающих – практически как летом: одни загорали, другие занимались спортом, третьи гуляли с детьми.

Были и смельчаки, которые купались, хотя вода в реке всего 12 градусов.

"Формально сезон открывается 1 июня. Время до официального открытия у нас еще есть", – сказал LNK представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс.

"Если погода будет отличная, попробуем разместить спасателей раньше и обеспечить вильнюсцам безопасность. Ведь при хорошей погоде человек в любом случае будет лезть в воду. Поэтому мы должны обеспечить безопасность", – заметил он.

По словам Степонавичюса, будут следить за прогнозами погоды. Синоптики говорят, что летняя погода не задержится, перемены начнутся со вторника.

"Ожидаются осадки, в основном в центральных и западных районах. На востоке ожидаются кратковременные дожди, не массовые. Но осадки прогнозируют в большинстве районов", – сказала LNK синоптик Тересе Каунене.

В среду похолодает, температура опустится до 7–12 градусов тепла. По ночам прогнозируют заморозки.

"В четверг осадков будет меньше – выглянет солнце. Но по ночам ожидаются заморозки, днем будет 8–13 градусов тепла", – сказала Каунене.

Ничего хорошего не обещают и долгосрочные прогнозы – май будет холоднее обычного.

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