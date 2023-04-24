После курьеза в Висагинасе парламент предлагает узаконить требование владения литовским политиками в Конституции

Инициатор проекта - консерватор Даля Асанавичюте. Она сказала, что узаконить такое требование в Конституции отчасти побудила информация о том, что член Висагинского горсовета Александр Клочан на прошлой неделе с трудом прочитал присягу на литовском языке.
"И раньше был скандал, кажется, он касался кандидата на пост мэра Висагинаса, которая вообще не говорила по-литовски. Тогда был первый сигнал, сейчас еще один, подтверждающий наличие проблемы. Но надо иметь в виду, к примеру, что в Конституции есть только такие требования к депутату, как возраст, гражданство и постоянное место жительства в Литве. Других ограничений и требований нет", – заметила Асанавичюте.
По ее словам, пока неясно, как в закон можно включить требование владеть литовским.
"Ситуация достаточно сложная, но мы с юристами ищем способ, для того, чтобы включить это", – сказала консерватор.
По ее словам, пока, как сообщил глава Государственной комиссии по языку Аудрюс Валотка и эта комиссия не может требовать от политиков владения литовским, поскольку нет такого регламента.
"Валотка в Facebook писал, что они не могут штрафовать политиков за невладение литовским. И все же мы ищем способ утверждения регламента. Такого, чтобы местным политикам, в муниципалитетах требовалось владеть литовским хотя бы на самом примитивном уровне, чтобы они могли говорить, писать по-литовски. Каким будет окончательный вариант, пока сказать сложно, но мы смотрим, чтобы это не противоречило Конституции, но при том, чтобы было уважение к литовскому языку, который является государственным", – сказала Асанавичюте.
Она напомнила случай с англоязычным членом вильнюсского горсовета Марка Адама (Гарольда), который выучил литовский.
По ее словам, закон подготовят и представят к концу мая.
Напомним, что на прошлой неделе в общественном пространстве распространяли видео, на котором было видно и слышно, как один из новых членов Висагинского горсовета Александр Клочан с трудом читает слова присяги. Позже он признал, что, несмотря на то, что живет в Литве и выбран в горсовет в 4 раз, литовским не владеет.
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