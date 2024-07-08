После короткой передышки – новая волна тепла

На востоке страны облаков будет больше, местами даже пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В западной части страны будет солнечно, вероятность осадков невелика. Днем будет 21–26 градусов тепла, только на востоке немного меньше.

Во вторник погоду обусловит небольшой антициклон. И ночью и днем будет малооблачно и сухо. Ночью будет 9–14 у моря – 15–17, даже 18 градусов тепла. Днем в тени будет 23–28 градусов.

В среду в Литву придет юго-западная часть антициклона. Ночь будет спокойной и нежаркой: 11–16 градусов тепла, на юго-западе местами будет немного теплее. Днем также будет малооблачно и сухо. Днем будет 25–30 градусов тепла, у моря и в центральных районах местами будет еще жарче.