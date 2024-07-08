После короткой передышки – новая волна тепла

На востоке страны облаков будет больше, местами даже пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В западной части страны будет солнечно, вероятность осадков невелика. Днем будет 21–26 градусов тепла, только на востоке немного меньше.
Во вторник погоду обусловит небольшой антициклон. И ночью и днем будет малооблачно и сухо. Ночью будет 9–14 у моря – 15–17, даже 18 градусов тепла. Днем в тени будет 23–28 градусов.
В среду в Литву придет юго-западная часть антициклона. Ночь будет спокойной и нежаркой: 11–16 градусов тепла, на юго-западе местами будет немного теплее. Днем также будет малооблачно и сухо. Днем будет 25–30 градусов тепла, у моря и в центральных районах местами будет еще жарче.
В четверг ночью погода будет похожей. Будет ясно и сухо. Ночью будет 14–16 градусов на востоке и 17–19, до 20 градусов тепла на взморье.
В четверг днем с запада придет циклон с холодным атмосферным фронтом. Днем, начиная с запада, начнутся небольшие дожди, грозы. Местами осадки будут сильными. Вечером дожди уже возможны и в центральной части Литвы. Без осадков будет только на востоке страны. Воздух прогреется до 26–31 градуса, будет душно.
В пятницу холодный атмосферный фронт будет продвигаться на восток. Во многих районах пройдут небольшие дожди, на востоке – сильные с грозами. Ночью будет 15–20 градусов. Днем небольшие дожди местами пройдут на востоке страны. Днем будет 22–27, на юге до 29 градусов.
По имеющимся данным, в субботу будет душно, жарко и дождливо, в воскресенье вероятность осадков уменьшится, будет чуть прохладнее.