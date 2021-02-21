По данным ведомства, сам министр чувствует себя хорошо, признаков коронавирусной инфекции нет.
Коронавирусная инфекция у работника была подтверждена в воскресенье. Министр и другие лица, имевшие контакт высокого риска, были проинформированы индивидуально и уже изолируются.
Минздрав также сообщил, что принял дополнительные меры безопасности, и проинформировал о ситуации лиц, имевших контакт низкого уровня. Сотрудников просят продолжать работать удаленно, рекомендуется тщательно следить за их здоровьем в течение 14 дней.
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