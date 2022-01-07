С 30 декабря по 4 января Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) зафиксировал 21 случай заражения коронавирусом после концерта на арене "Жальгирис".
Об этом представители НЦОЗ сообщили LRT.lt.
Представитель НЦОЗ Кристина Руджинскайте сказала LRT.lt, что некоторые из заболевших участвовали в концерте SEL 25 декабря. Точное количество заболевших назвать сложно, поскольку инкубационный период может быть разный.
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