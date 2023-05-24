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После концерта Rammstein в редакцию портала MadeinVilnius.lt оратился обеспокоенный читатель. Он рассказал, что возвращался с концерта через пешеходный виадук, ведущий в район Жверинас. По словам мужчины, "стационарный мост" в ту ночь раскачивался как "обезьяний мост". Представители муниципалитета отмечают: виадук совершенно безопасен.
После концерта Rammstein жителей испугали вибрации на виадуке, ведущем из парка Вингис
© DELFI / Tomas Vinickas

Этот виадук был построен в 1985 году. Тогда никто и подумать не мог, что в столице Литвы будут проходить концерты звезд мировой величины, и по нему будут ходить толпы людей. Он не приспособлен для такой массы людей.

"Со стороны парка Вингис установлены барьеры, регулирующие потоки людей, также установлены тросы для снижения вибраций моста.

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Когда по мосту идет много людей, можно почувствовать вибрацию, но это никакой опасности не представляет", – пояснил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Жители могут быть совершенно спокойны и ходить по пешеходному мосту без страха. В последний раз мост обновляли в 2018 г.

Мост, ведущий в парк Вингис – один из самых длинных пешеходных мостов в Вильнюсе. Он соединяет район Жверинас с парком Вингис.

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