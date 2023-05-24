После концерта Rammstein жителей испугали вибрации на виадуке, ведущем из парка Вингис

Этот виадук был построен в 1985 году. Тогда никто и подумать не мог, что в столице Литвы будут проходить концерты звезд мировой величины, и по нему будут ходить толпы людей. Он не приспособлен для такой массы людей.

"Со стороны парка Вингис установлены барьеры, регулирующие потоки людей, также установлены тросы для снижения вибраций моста.

Когда по мосту идет много людей, можно почувствовать вибрацию, но это никакой опасности не представляет", – пояснил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Жители могут быть совершенно спокойны и ходить по пешеходному мосту без страха. В последний раз мост обновляли в 2018 г.

Мост, ведущий в парк Вингис – один из самых длинных пешеходных мостов в Вильнюсе. Он соединяет район Жверинас с парком Вингис.