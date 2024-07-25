После концерта Эда Ширана в Каунасе будет ограничено движение

Завотделом по организации транспорта и дорожного движения Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс предупреждает, что для контроля потока людей после концертов будет ограничено дорожное движение вокруг стадиона им. Дарюса и Гиренаса.

„На первый концерт Эда Ширана приедут почти 50 тыс. зрителей. Как показывает практика, поток прибывающих на мероприятие распределяется достаточно равномерно. Об этом позаботятся дополнительные автобусные маршруты. Противоположная ситуация бывает после мероприятия, когда большая толпа людей заполняет подступы к стадиону, поэтому оба вечера, за полчаса до окончания мероприятия, мы ограничим движение возле стадиона“, – цитируются слова М. Матусявичюса в пресс-релизе.