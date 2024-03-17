После концерта "Би-2" в Вильнюсе возникли вопросы, на которые ответил представитель группы

Пресс-секретарь "Би-2" Игорь Рубинштейн сказал журналистам Žmonės.lt, что не видел большого числа негативных комментариев после концерта.
Он сказал, что выбранная песня - ирония и сарказм, но не все это понимают.
"Текст песни пронизан иронией и сарказмом, понятный всем русскоязычным. Сожалеем, что некоторые зрители, которые не владеют русским, неверно интерпретировали ее текст. Реальный смысл этой песни противоположен тому, как ее интерпретировали", – сказал он.
Delfi напоминает, что исполнители "Би-2" осудили военные действия и покинули Россию.
Однако некоторые зрители на концерте заметили российскую символику.
Поклонник группы Марюс Галадаускас поделился своими мыслями после концерта в социальной сети. Он писал, что не понимает, зачем группа пела о любви к России.
"Ну, вот, еду с концерта "Би-2" и, несмотря на то, что концерт был высокого уровня как в музыкальном, так и в визуальном плане, думаю, неужели их продюсеры не предупредили музыкантов о ситуации в Литве? Выбрать для исполнения в Вильнюсе песню "Родина" с текстом о любви к Родине до последнего рубля и еще демонстрировать символ Российской империи, скажем так, идиотское решение. По реакции публики было видно, что многие этого не поняли. Более неподходящего произведения нельзя было подобрать. Это злит и кажется странным. Ложка дегтя в бочке с медом. Глупый выстрел даже не в ногу, а в висок", – писал он.
Delfi Галадаускас сказал, что на концерте было много литовцев, поляков, русских, семей с детьми.
"Но исполнение "Родины" выглядело странно. Такое впечатление, что на них подействовало задержание в Таиланде. Не было никакой поддержки, украинских флагов, фраз. Полная нейтральность. Я был на трех их концертах, этот был самым профессиональным и качественным, только кому стрельнуло в голову исполнять здесь эту песню, вот в чем вопрос. Да и люди ее не приняли. У них ведь есть масса отличных произведений, любое из них подошло бы", – сказал собеседник.
Компания, организовавшая концерт в Вильнюсе, прислала журналистам LNK ответ на вопрос, почему "Би-2" разрешили выступить в Литве.
"Перед принятием решений о концертах Валерия Меладзе и "Би-2" мы учли тот факт, что они осудили военные действия и покинули Россию. Кроме того, никакие официальные литовские законы такие выступления не запрещают. Меладзе сейчас выступает с концертами в разных Западных странах – от Франции до Латвии", – сказали организаторы.