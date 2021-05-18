После сильного ливня в редакцию Delfi обратилась жительница этого района Ольга – она поделилась видео, на котором видна затопленная улица Жвайгждикю.

"На этом видео видна ул. Жвайгждикю, но вода стоит не только здесь – затапливает весь район. Когда улицы затоплены водой, по ним не могут пройти мамы с колясками, с проблемами сталкиваются и автомобилисты. Бывает, что водитель подъезжает к такой луже, останавливается и думает - ехать или нет", – рассказала Ольга.

По ее словам, соседи неоднократно обращались за помощью к властям города, но никакой реакции не последовало.

Ольга заметила, что ул. Жвайгждикю находится в низине, участки с домами находятся немного выше, поэтому во дворах лужи не застаиваются.

Специалист Вильнюсского муниципалитета Повилас Стелмокас сказал, что во всем квартале на ул. Жвайгждикю нет подземной дождевой канализации. "До того как в Кайренай построили дома, дождевая вода стекала на обочину. Сейчас участки подняты, оборудованы заборы с фундаментами, поэтому асфальт - самое низкое место, где собирается вода", – сказал собеседник.

Представитель Grinda Эгидиюс Степонавичюс подтвердил, что проблема им известна.

"В Кайренай нет централизованной дождевой канализации. Из-за большой площади заасфальтированных участков, вода не может впитываться в землю", – сказал он.

Собеседник сказал, что в марте этого года состоялась встреча представителей муниципалитета, Grinda и жителей Кайренай, во время которой обсуждали ситуацию и способы ее решения. Один из способов – Приведение в порядок части канав, оборудование сети поверхностных стоков. Степонавичюс сказал, что община может участвовать в решении проблемы - можно претендовать на помощь 50/50, когда половину суммы выделяет муниципалитет, а половину выплачивают жители.

Степонавичюс заметил, что для решения вопроса нужно оборудовать дорогостоящую дождевую канализацию.

"В Кайренай нужно проложить сеть протяженностью 1,5–2 км. (...) Это обойдется в несколько миллионов евро", – сказал представитель Grinda.

Сейчас в районе проводят работы по исследованию возможностей решения проблемы.