После карантина вернулся грипп: болеют дети, в больницах очереди

Кристина Каунаса с 4-летней дочерью Йоре в больницу попала второй раз в этом году. В сентябре девочке не помогли даже выписанные врачом антибиотики.

"В основном высокая температура, ее можно было сбить с трудом и ненадолго. А так – насморк и заложенный нос", – рассказала LNK Кристина.

Детей с похожими симптомами в больнице много. Раньше привозили по 20 в день, сейчас бывает и по 50, больше детей попадает в реанимацию.

"Есть и тяжелобольные, им нужен кислород, есть даже тяжелые заболевания верхних дыхательных путей, встречаются тяжелые случаи ветрянки", – сказал LNK заведующий отделением скорой помощи Каунасской детской больницы Дарюс Варашкявичюс.

В последнее время заболеваемость гриппом выросла и в Шяуляе. В больницу каждый день кладут по 10 человек.

"Наблюдается рост числа больных инфекциями верхних дыхательных путей, гриппом. В приемное отделение привозят много детей. Отделения переполнены, бывают такие дни, когда нет свободных мест", – сказала представитель Шяуляйской больницы Маргарита Валунене.

Врачи Клайпедской больницы отмечают, что растет число больных гриппом и кишечными вирусными инфекциями. Поэтому представители больницы просят жителей проявить терпение, в приемном отделении приходится ждать по 6 часов.

"Надо вооружиться терпением, взять себе и ребенку немного еды, воды, игрушки, книжки, чтобы было удобнее коротать время", – сказала LNK педиатр Клайпедской детской больницы Эвелина Белскене.

Папа Овидиюс сказал LNK, что прождал с ребенком в приемном отделении 3 часа, пока их поместили в палату.

"Люди должны проявить понимание. Все дети болеют, всем нужна помощь, все с разными болезнями", – сказала мама Виктория.

У эпидемиологов больше всего беспокойства вызывает тот факт, что больше всего болеют дети, в этом году около 70% всех пациентов больных гриппом - дети, в прошлом таких было 6%.

Специалист Национального центра общественного здравоохранения Грета Гаргасене сказала, что в годы пандемии больных было мало, вот дети и не получили иммунитета.

"Дети болеют неделю, потом могут дальше учиться, вести обычную жизнь", – сказала она.

Врачи говорят, что этого и стоило ожидать. Якобы после того как сняли карантин, упразднили ношение масок, вернулись болезни.

"Иммунная система детей отвыкла от возбудителей болезней, так как их долго защищали от них. Сейчас все вылилось в большую волну. Все заражаются, болеют семьями", – сказал Варашкявичюс.

В шести муниципалитетах страны уровень заболеваемости ПРВИ, гриппом и коронавирусом приблизился к 1500 на 100 000 жителей за последние 14 дней. Но эпидемию пока никто не объявляет.

"Одни цифры ничего не дают. Оценивают другие критерии: масштабы госпитализации, заполненность коек в реанимации, ситуация в детских садах и школах", – сказала Гаргасене.

Родителей просят обращаться к семейным врачам и без надобности не ездить в больницу.