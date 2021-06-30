После карантина в Литве продумывают новый сценарий: что нас ждет осенью

Однако практика показывает, что болезнь наступает волнами. По Литве прошли три волны – вторая была самой болезненной. И хотя с 1 июля карантин в стране отозван, люди с беспокойством ждут осени. Не придет ли с похолоданием новая волна, не менее мощная, чем в прошлом году.

Специалисты, с которыми говорил Delfi, практически не сомневаются в том, что осенью ждет новая волна.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене считает, что новая волна возможна из-за новых штаммов, которые быстрее распространяются. Но она выразила надежду на то, что эта волна будет не такой мощной, как предыдущие.

"Я надеюсь на это, поскольку много людей в Литве привилось. Еще надо призвать к вакцинации людей из группы риска. Я не понимаю, почему пожилые люди у нас такие неактивные, им все же эта болезнь опаснее всего", – удивлялась профессор.

По ее словам, вакцинация - способ остановки появления новых волн, это показал пример Израиля.

По словам представителя Национального центра общественного здравоохранения Дайвы Размувене, очень важно, чтобы двумя дозами привились не 30–40%, а 70% людей.

"Если люди будут интенсивно прививаться и в середине июня получат вторую дозу, то осенью у них будет защита, ведь антитела сохраняются минимум 6 месяцев, может и все 8", – сказала она.

По словам Жвирблене, ухудшения ситуации можно было бы избежать, если воздержаться от поездок в другие страны, чтобы не привозить в Литву опасные штаммы.

Профессор Саулюс Чаплинскас сказал Delfi: "надо постараться пресечь ввоз в Литву штаммов и их распространение в стране". Он считает, что осенью очередной волны Литва не избежит.

"Пандемия в мире еще не побеждена и в ближайшее время ее не победить – это отмечает ВОЗ, да и мы сами это видим. Надеяться, что пандемия завершится летом и осенью ничего не будет безосновательно", – сказал специалист Delfi.

Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что осенью ситуация будет такой же, как год назад.

"У нас есть сезонность, это вопрос исследований, почему на Балканах и в Литве не распространяется штамм дельта. Наверное, это связано с тем, что летом многие люди больше времени проводят на улице. <...> Осенью снова ударит и по той же причине. Зимой люди больше времени проводят в помещениях, поскольку у нас холодный климат", – сказал он.

Землис-Балявичюс сказал: "Все проблемы начнут прояснятся к концу лета – это и хорошо, и плохо. У нас есть время на подготовку, но если уровень вакцинации останется прежний, тогда осень будет невеселой".

Похоже, четвертой волны не избежим. Но есть ли надежда на то, что вообще не останется коронавируса? Жвирблене сказала, что это маловероятно.

"Больше 90% специалистов не верят в оптимистический сценарий. Скорее всего, нам придется с ним жить, это значит, что время от времени будут вспышки, пандемии. Поскольку это сезонный вирус, в Северном полушарии он опаснее, будет появляться каждый холодный сезон.

Оптимизм связан с вакцинацией. Важно защитить людей из группы риска - пожилых и больных людей. Тогда вирус не нанесет большого ущерба. Но он вряд ли исчезнет совсем", – сказала профессор.

Чаплинскас поддержал эту позицию.