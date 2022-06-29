Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с. День будет теплым, даже жарким. Воздух прогреется до 27-32, у моря до 24-26 градусов тепла.

В четверг дождевые облака не будут такими активными. Небольшие дожди прогнозируют лишь местами. Возможны грозы. Ночь будет теплой и душной. Утром 16-21 градус, днем будет 27-32 градусов выше нуля.

В пятницу осадков будет немного, все еще будет очень тепло.