Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с. День будет теплым, даже жарким. Воздух прогреется до 27-32, у моря до 24-26 градусов тепла.
В четверг дождевые облака не будут такими активными. Небольшие дожди прогнозируют лишь местами. Возможны грозы. Ночь будет теплой и душной. Утром 16-21 градус, днем будет 27-32 градусов выше нуля.
В пятницу осадков будет немного, все еще будет очень тепло.
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