После историй, рассказанных на Delfi, судьи предлагают менять порядок: не надо скрывать фамилии обвиняемых в педофилии

Журналист считает, что этот принятый больше 10 лет назад закон уже устарел и не отвечает реальности, его надо пересмотреть, а может вообще от него отказаться. Похожего мнения придерживается и депутат, член парламентского комитета права и правопорядка Андрюс Вишняускас.

"Общество имеет право знать о лицах, которых обвиняют в преступлениях против малолетних и несовершеннолетних лиц, такая публичность может выступать в роли превенции новых преступлений, сейчас самое страшное наказание для педофилов - не наказание суда, а публичность, именно этого они боятся больше всего", – сказал Синкявичюс, заметив, что, к примеру, Якштис после того как был осужден по-прежнему делал свое "черное дело", поскольку никто не знал о его преступном прошлом.