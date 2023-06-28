После историй, рассказанных на Delfi, судьи предлагают менять порядок: не надо скрывать фамилии обвиняемых в педофилии

Delfi недавно писал о подозреваемых в педофилии адвокате, ксендзе, политиках.
Суды решили изменить действующий порядок после публичной критики в отношении действующего порядка - на закрытых слушаниях суд старается защитить интересы пострадавшей стороны (обычно несовершеннолетних), но на самом деле защищает и опасных преступников – их личные данные в таких случаях также не сообщаются. В таких случаях даже представители СМИ не получают информации о том, кто был привлечен к уголовной ответственности.
Эту проблему поднимал журналист портала Дайнюс Синкявичюс. Он заметил, что общество долгое время не знало и о том, что за педофилию был судим бывший политик Ремигиюс Ачас и ментор, работавший с молодежью, Ремигиюс Якштис.
"С целью защиты несовершеннолетних пострадавших суды защищали и тех, кто совершил преступление", – заметил журналист. По его словам, СМИ никогда не предает огласке данные пострадавших несовершеннолетних, кроме того, Закон о защите несовершеннолетних лих от негативной информации запрещает СМИ предавать огласке даже фамилии несовершеннолетних, совершивших очень тяжкие преступления.
Журналист считает, что этот принятый больше 10 лет назад закон уже устарел и не отвечает реальности, его надо пересмотреть, а может вообще от него отказаться. Похожего мнения придерживается и депутат, член парламентского комитета права и правопорядка Андрюс Вишняускас.
Депутат считает, что предание огласки фамилий обвиняемых даже тогда, когда дело касается детей и других уязвимых групп, повысит доверие к судебной системе Литвы.
"Общество имеет право знать о лицах, которых обвиняют в преступлениях против малолетних и несовершеннолетних лиц, такая публичность может выступать в роли превенции новых преступлений, сейчас самое страшное наказание для педофилов - не наказание суда, а публичность, именно этого они боятся больше всего", – сказал Синкявичюс, заметив, что, к примеру, Якштис после того как был осужден по-прежнему делал свое "черное дело", поскольку никто не знал о его преступном прошлом.
Изменить действующий с 2014 г. порядок предложил председатель Литовского апелляционного суда Нериюс Мейлутис.
Мнение по этому вопросу предложили высказать всем судам – большинство одобрило такую инициативу.
Комитет судей передал вопрос на обсуждение представителям судебного самоуправления, которое проведет заседание 30 июня.
Предлагается дать суду возможность решать, какая информация по делу может быть публичной, а какая - нет. Это должно быть указано в специальном решении. Если Совет судей одобрит это решение, то его воплотят в жизнь не позже чем в течение 2 месяцев.