После истории с принуждением к удовлетворению водителя такси несовершеннолетней - что делать в подобной ситуации

Она сказала, что по действующим законам, люди предоставляющих услуги, должны не допускать сексуальных домогательств.

"Мы не получали жалоб, были лишь вопросы СМИ , что надо делать. Мы призываем жителей, столкнувшихся с сексуальными домогательствами, которые не переросли в насилие, обращаться в службу Равных возможностей, чтобы проконсультироваться по вопросу подачи жалобы. И если что-то подобное начинается - сделать видео- или звукозапись – с комментариями сексуального характера, прикосновениями, унижением достоинства. Люди могут подать нам жалобу", – сказала Сабатаускайте.

Однако у службы есть рекомендации на такой случай.

"Чтобы мы могли оценить, единичный это случай или нет, недостаточно оценить формально представленные жалобы. Скорее всего, надо опрашивать водителей, проводить количественное исследование, которое позволит констатировать, единичный это случай или нет", – сказала контролер.

"Если человек столкнулся с сексуальными домогательствами или комментариями относительно возраста, национальности, пола, других особенностей, мы призываем обращаться", – сказала контролер.

Она указала несколько причин, по которым люди не обращаются из-за подобных домогательств.

"Сексуальное домогательство - такое поведение, которое создает пугающее, враждебное, унизительное и оскорбительное окружение. Поэтому, когда оскорбляют честь и достоинство человека, понятно, что это влияет на психическое и физическое здоровье. Это может подорвать уверенность в себе, снизить самооценку, привести к другим отрицательным последствиям. По словам ученых, многие люди не сообщают о домогательствах, потому что чувствуют стыд и вину, разные другие чувства. Это непросто.