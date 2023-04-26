После испытания сирен в Литве – возмущение жителей: ни сирен, ни предупреждения об их испытаниях

О тестировании системы Департамент пожарной безопасности и спасения сообщал заранее. Услышав сирены, жители должны были немедленно включить радио или телевидение, прослушать информацию и действовать согласно рекомендациям.

В ходе проверки системы оповещения жителей информировали не только через Литовское национальное радио и телевидение, региональные и местные вещатели, но и посредством коротких сообщений на мобильные телефоны с включенной функцией сотового вещания, отмечается в сообщении. Жителей просили настроить свои мобильные телефоны на получение сообщений с предупреждениями.

Для того чтобы жители могли проверить, правильно ли выполнены настройки телефона на получение предупреждающих сообщений, передача этих сообщений начнется одновременно с началом включения сирен, т.е. в 11.52 ч., и длилась до 12.00 ч. В течение этого времени сообщения повторялись каждую минуту. Так сообщал Департамент пожарной безопасности и спасения.

Однако читатели портала сообщали, что вой сирен слышался не везде, да и сообщения на телефоны получили не все жители, несмотря на правильные настройки в телефонах.

"Я работаю в центре Вильнюса, рядом с ТЦ Europа. В 11:52 ч., как и обещали, послышался вой сирен. Ни я, ни коллеги никаких уведомлений на телефоны не получили (после испытаний прошел час), мы все проверили установки в телефонах. В здании воя сирен не было слышно вообще. Речь идет о центре города, где до ближайшей сирены 200 метров", – писал Delfi Домантас.

Он подчеркнул, что он вырос в Вильнюс и помнит, как ревели прежде сирены на ул. Тускулену.

"Какая польза от сирены, если ее вой не слышен в помещении, в квартире? Если даже в центре сирены слышны только на улице, то что слышат жители спальных районов? Неужели враг будет планировать воздушную атаку во время обеденного перерыва, когда все будут на улице?", – удивлялся Домантас.

Были и другие люди, которые не слышали сирен и не получили сообщения на телефоны.

"Вчера пришло сообщение о сильном ветре, а сегодня об испытаниях сирен не сообщили", – заметила другая жительница Вильнюса.

Perspėjimas apie sirenų gausmą DELFI

Одна жительница Каунаса сказала, что в удаленном от центра города районе не слышала воя сирен.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эрнестас Труновас рассказал, почему не все жители получили уведомления о тестировании системы: "Во-первых, не все жители установили функцию получения уведомлений. Как это сделать можно найти на сайте lt72.lt (https://lt72.lt/?page_id=1969). Вторая причина - проблемы технического оборудования, которое принадлежит операторам мобильной связи. Хочу обратить внимание жителей, не получивших сообщения – вам следует на сайте lt72.lt заполнить специальную анкету, в которой надо отметить оператора мобильной связи, местонахождение и т.д. Мы проанализируем эти данные и оперативно выясним причину, по которой не было получено сообщение". э