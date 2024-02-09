После инцидента в вильнюсском детском саду учреждение посетил министр образования

Родители утверждают, что дети ясельной группы сталкивались с физическим и психологическим насилием, начато расследование.
Среди пострадавших - семья Живиле. Женщина заметила, что ее дочь изменилась после того, как начала посещать детский сад - ребенок стал раздражительным, девочка плохо спала.
"Она боится ходить в туалет по большому, боится есть, чтобы не выпачкать одежду. Потом ребенок сказал "меня таскают", она хотела убежать", – рассказала журналистам Живиле.
Родители решили выяснить, что же происходит в детском саду, поскольку это был не единичный случай в группе. Родители отправили детей в сад с прослушивающим устройством.
"Мы надеялись, что ничего плохого не будет. Правда, результат показал, что наши опасения были ненапрасными", – сказала Живиле.
После этого родители обратились за помощью, рассказали об инциденте публично, историей заинтересовались и представители министерства.
8 февраля в детский сад отправился министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.
"(...) Никто не мог спокойно слушать эту запись. Сейчас главное, чтобы это не только не повторилось в этом саду, но и чтобы такого не было в других местах. Я надеюсь, что это будет уроком и для работников других образовательных учреждений", – сказал министр.
По его словам, после беседы с директором детского сада он почувствовал себя спокойнее - выводы сделаны. Однако министр заметил, что важно больше внимания уделить профилактике.
"Надо принять соответствующие меры. Важно, чтобы работники чувствовали себя комфортно в психологическом плане, ведь подобное случается, если работники устали, их силы истощены, им не хватает терпения. Я надеюсь, что с этим не будут мириться, я надеюсь на решительные действия", – сказал Якштас.
Глава детского сада сказала, что перемены внедряют уже два месяца. С работы уволена одна воспитатель, еще две работницы ушли по собственному желанию. С остальными работниками и детьми работают специалисты.
"Психологическая служба, предоставляющая консультации, ведет индивидуальные беседы", – сказала директор детского сада Žvangutis Рамуне Вежелите.
Она сказала, что ничего не знала о насилии над детьми. Жалобы родителей последовали только после того, как родители сами провели "расследование".
"Я этого не видела. Я могу всем задать такой вопрос – часто ли вы видите явное преступление? Никогда. Мы этого не замечали", – заметила Вежелите.
По словам министра, перемены можно инициировать в момент трудоустройства, ужесточить отбор должны работодатели.
Вежелите заверила, что эта история - как камень на сердце, но есть и положительные перемены.
Напомним, что после инцидента 7 семей забрали детей из детского сада, в группе осталось 10 малышей.