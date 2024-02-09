После инцидента в вильнюсском детском саду учреждение посетил министр образования

Родители утверждают, что дети ясельной группы сталкивались с физическим и психологическим насилием, начато расследование.

Среди пострадавших - семья Живиле. Женщина заметила, что ее дочь изменилась после того, как начала посещать детский сад - ребенок стал раздражительным, девочка плохо спала.

"Она боится ходить в туалет по большому, боится есть, чтобы не выпачкать одежду. Потом ребенок сказал "меня таскают", она хотела убежать", – рассказала журналистам Живиле.

Родители решили выяснить, что же происходит в детском саду, поскольку это был не единичный случай в группе. Родители отправили детей в сад с прослушивающим устройством.

"Мы надеялись, что ничего плохого не будет. Правда, результат показал, что наши опасения были ненапрасными", – сказала Живиле.

После этого родители обратились за помощью, рассказали об инциденте публично, историей заинтересовались и представители министерства.

8 февраля в детский сад отправился министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.