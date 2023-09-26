После инцидента в паневежской школе: предполагается, что драка между девочками была запланирована

"Мы предполагаем, что драка была запланирована, и девочка из другой школы уже пришла с намерением нанести удар, знала, когда будет перемена, принесла с собой нож. Она в конфликте не участвовала, но в разгар драки подбежала и ударила одну из девочек ножом. Причину конфликта пока назвать сложно. Мы собираем информацию, версии очень отличаются", – заметила директор.

Позже выяснилось, что третья девочка ударила одну из дравшихся ножом.

По словам директора школы им. М.Карки Миноле Петроните-Кайрене, инцидент произошел во время длинной перемены. Конфликт разгорелся между двумя ученицами школы. В социальной сети было размещено видео, на котором видно, как к двум дерущимся девочкам подбежала третья, которую быстро схватил подбежавший мужчина.

По данным представителя ГКП Паневежского округа Одеты Юкнюте, инцидент произошел 25 сентября, в 10.13 ч. Полиция сообщает, что ножевое ранение девочке нанесла ее ровесница.

По ее словам, на помощь пострадавшей пришли работники школы. Первым прибежал дежуривший на первом этаже физрук.

На территории школы есть видеокамеры, но конфликт учителя увидели через окно.

"Учитель выбежал во двор, отобрал нож и задержал девочку, привел ее в кабинет директора, сюда пришла полиция и мать несовершеннолетней. Пострадавшей была оказана первая помощь еще в школе, после этого на скорой ее увезли в больницу", – сказала Петроните-Кайрене.

Насколько ей известно, рана была нанесена в плечо.

Помощь потребовалась и детям, которые стали очевидцами происшествия.

"Одноклассники, которые видели это, были потрясены. Им оказывает помощь психолог. Мы говорим с детьми о том, что надо делать в подобных ситуациях, что главное - не делать видео и не делиться им в интернете, а оказать помощь пострадавшему, звать на помощь взрослых", – сказала Петроните-Кайрене.