После инцидента в Лиепае - важные предупреждения для литовцев: можно ли купаться в Балтийском море?

Ситуацию прокомментировала руководитель агентства Мильда Рачене в программе "Актуальное интервью" на радиостанции "Žinių radijas".
Беспокоиться не стоит
По словам М. Рачене, загрязнение из Латвии не поступило в Литву. "Могу вас заверить, что ситуация в Литве не изменилась и загрязнения нет. Так как в Балтийском море преобладали течения, которые двигались к побережью Латвии, такие направления течения и сохраняются, так что загрязняющие вещества из Латвии не должны были попасть в Литву и действительно этого не замечено", - сказала она. По словам собеседника, коллеги из Государственной службы окружающей среды Латвии сообщили, что после проведения исследований явного риска загрязняющих веществ для здоровья человека или окружающей среды не наблюдается.
"В настоящее время мы действительно не видим причин для беспокойства, Агентство по охране окружающей среды постоянно следит как за гидрометеорологическими условиями, так и за тем, как они меняются или остаются неизменными, а также за направлением течения", — сказала М. Рачене.
По ее словам, даже если бы условия изменились, ситуация не должна измениться. "Поток неочищенных сточных вод из Лиепайских очистных сооружения уже остановлен, и сточные воды больше не попадают в Балтийское море в неочищенном виде. Ситуация однозначно улучшилась, а так как в Балтийском море идет естественный процесс, а течения в северном направлении всегда преобладали, то все загрязняющие вещества, попавшие в Балтийское море, продолжали двигаться и смывались в сторону латвийского побережья Балтийского моря, ", - пояснила глава Агентства по охране окружающей среды.
Поскольку морские течения идут на север, а загрязняющие вещества продолжают перемещаться вдоль побережья Латвии, М. Рачене предлагает тем, кто планирует отдых на побережье Латвии или Эстонии, ознакомиться с информацией ответственных учреждений и рекомендациями. "Учитывая местную ситуацию и рекомендации отдыхающие должны действовать в соответствии с ними", — сказала она.
Разная оценка ситуации
На пляжах Клайпеды спасатели призывали не купаться, но в Паланге подобные просьбы не слышны. М. Рачене объяснила, как следует выполнять такие рекомендации клайпедских спасателей.
"Очень не хотелось бы комментировать, почему спасатели Клайпеды выбрали такой путь - не рекомендовать купание, а спасатели Паланги ведут себя иначе. Просто на данный момент я могу искренне заверить вас, что нет абсолютно никаких причин не купаться из-за состояния воды. Может быть у спасателей, когда они вывешивают красный флаг, запрещающий купание - и более широкая профилактическая цель по безопасности населения, ведь как известно и волны высокие, и ямы, о чем мы слышим в СМИ. В последнее время поднятие красного флага работает больше как превентивная мера", — сказала она.