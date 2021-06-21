После инцидента в Каунасе и другие каунасцы получили уведомление об изменении времени ревакцинации

Портал Kas vyksta Kaune сообщал о жалобах горожан, которые приехали на ревакцинацию в субботу, но центр был закрыт, а после к собравшимся вышла девушка и сообщила, что центр в этот день не работает.
Представитель Каунасской поликлиники Аудроне Спиридавичене сказала, что для рационального использования человеческих ресурсов было решено перенести дату ревакцинации жителей с 19 на 21 июня.
"Пациентам выслали сообщения об изменении даты ревакцинации. Время вакцинации корректировали, чтобы нормализовать работу центра (до изменения порядка в некоторые дни должны были прийти 7000, а в другие 50 человек). Жителей об изменениях всегда информируют с помощью смс-сообщений", – сказала Спиридавичене.
Специалист информировала, что 24 июня центр вакцинации будет работать. Сообщается и об изменении других дат ревакцинации.
По словам Спиридавичене, ревакцинация вакциной Vaxzevria (AstraZeneca) с 25 и 26 июня перенесена на 23 июня, а с 3 июля на 2 июля. Ревакцинация вакциной Comirnaty (Pfizer) с 26 июня на 28 июня, вакцинацию Moderna - с 3 июля на 5 июля.
"Просим жителей следить за информацией в смс-сообщениях и руководствоваться ею", – прибавила она.
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