После инцидента в Беларуси предупреждают туда не ездить: литовцам там сейчас особенно небезопасно

“Похоже, режим нашел предлог для ее задержания. И мне кажется, что это определенный посыл гражданам любой другой страны Европейского союза (ЕС), но в равной степени и гражданам Литвы. Что эти предлоги можно найти.

Мы также знаем из предыдущих историй, что они находили причины прицепиться. Это режимное государство, которое не следует принципам правового государства. И люди не могут чувствовать себя там в безопасности", - сказал LNK политолог В. Юрконис.

Политолог упомянул и историю самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и приземлившегося в Минске.

“Может просто стать инструментом местного режима, или заложником местного режима, чтобы создать некую переговорную ситуацию с соседними государствами”, — подчеркнул В. Юрконис.

По словам собеседника, граждане Швейцарии и США уже оказывались в такой ситуации, в которой оказалась женщина с литовским гражданством.

“Мы также видим баскетболистку в соседней России, которая становится заложницей ситуации. Когда в Беларуси арестовывают политзаключенных, а их действительно много, возможно, режим надеялся, что с их помощью можно будет как-то идти на переговоры.

В результате, вероятно, они ищут такие ситуации, чтобы попытаться заработать, привлечь внимание стран, паспорта которых есть у этих людей”, — считает политолог.

Несмотря на эти истории, литовцы продолжают ездить за покупками в Беларусь.

“Одни уезжают по бытовым причинам, другие по финансовым. Однако в любом случае литовское государство не раз на разных уровнях говорило, что Беларусь небезопасна, туда ехать не рекомендуется. Потому что могут возникать разные ситуации, когда человека могут арестовать и предъявить обвинение на ровном месте. (…) Сказать что-то, пошутить в баре о чем-то. Такие ситуации действительно встречаются”, - сказал LNK политолог В. Юрконис.

Он отметил, что, наслаждаясь демократией, мы недооцениваем опасность авторитарных государств.

“Даже если едете на шоппинг. В упомянутом случае пребывание указанной гражданки в Беларуси было долгосрочным, но, да, даже после прибытия на несколько дней, с туристическими целями, если кто-то еще едет с такими целями. Такие ситуации могут быть. Люди должны быть очень осторожны и внимательно - с кем и как они общаются в Беларуси. А лучше всего просто избегать таких поездок, даже транзитом", - сказал LNK политолог В. Юрконис.

Представитель работающего в Литве центра “Наш дом” Ольга Карач заявила, что учительницу задержали не потому, что, например, она вступила в какие-то группы в социальных сетях, а “потому, что она гражданка Литва".

Olga Karač © DELFI / Josvydas Elinskas

“Белорусский режим ищет способы давления на Литву, потому что Литва занимает принципиальную позицию, а А. Лукашенко хочет любой ценой заставить Литву вести переговоры и говорить. В этом случае надо называть вещи своими именами: Елена Цимбалист была взята в заложники белорусским режимом, чтобы шантажировать Литву”, — сказал О. Карач.