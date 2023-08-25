После инцидента на границе – реакция пограничников Литвы: предпримут дополнительные действия

Об этом генерал Любаевас рассказал в среду в передаче на LNK.
"Случаи порчи фиксировались и прежде. Правда, надо признать, что какое-то время их не было – последний был в прошлом году, когда пытались испортить видеокамеру на участке Варенской заставы", - сказал он.
Любаевас заверил, что сейчас все системы работают. "Можно сказать, что убытки были минимальными. Система наблюдения разработана так, что физическое уничтожение 1, 2, 3 камер не мешает полноценной работе системы", – заметил он.
Подобные провокации, по его словам, служба прогнозировала. Сейчас, по словам Любаеваса, планируют усилить охрану объектов СОГГ.
"Вне всякого сомнения, оценим ситуацию, но дополнительные меры предпримем – защитим инфраструктуру, правда, не исключено, что провокации могут быть и в будущем", – сказал он.
В связи с инцидентом в Чапкяляй начато расследование.
"Это особое место – резерват. Любая деятельность там ограничена, попасть туда сложно из-за отсутствия инфраструктуры, это резерват. Там нет физического барьера, колючей проволоки, природные условия сложные", – пояснил генерал и сказал, что расследуют разные версии инцидента.
"Начиная с провокаций режима Лукашенко и заканчивая деятельностью контрабандистов. Этот участок используют и для перевозки контрабанды. У нас есть немало информации – с ней работаем. Думаю, цель этих действий и участников установим в ближайшее время", – заметил Любаевас.
Он заметил, что могут быть провокации и в будущем - большие группы нелегалов или порча инфраструктуры.
"Надо много времени уделять контролю границы, разместить больше пограничников, что сейчас и делают. На этом участке размещают больше сотрудников. Наблюдение за границей проводят и с помощью других методов", – сказал генерал.
Предполагают, что целью инцидента могла быть "проверка", насколько хорошо охраняется граница Литвы после закрытия двух КПП.
"Есть и такая версия. Но ответы даст расследование. Мы поделимся его результатами с обществом", – сказал Любаевас, напомнив, что СОГГ сотрудничает с Литовской армией.