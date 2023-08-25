25 августа 2023 г. 07:18

После инцидента на границе – реакция пограничников Литвы: предпримут дополнительные действия

 
ru.DELFI.lt
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Несколько дней назад на белорусско-литовской границе произошел очередной инцидент - люди с белорусской стороны спилили столбы с видеокамерами. Инцидент был зафиксирован в Чапкяляйской трясине, где из-за природных особенностей невозможно установить физический барьер. Глава Службы охраны госграницы (СООГ) Рустамас Любаевас сказал, что, несмотря на то, что провокации прогнозировали, для защиты объектов примут дополнительные меры.

Об этом генерал Любаевас рассказал в среду в передаче на LNK.

"Случаи порчи фиксировались и прежде. Правда, надо признать, что какое-то время их не было – последний был в прошлом году, когда пытались испортить видеокамеру на участке Варенской заставы", - сказал он.

Любаевас заверил, что сейчас все системы работают. "Можно сказать, что убытки были минимальными. Система наблюдения разработана так, что физическое уничтожение 1, 2, 3 камер не мешает полноценной работе системы", – заметил он.

Подобные провокации, по его словам, служба прогнозировала. Сейчас, по словам Любаеваса, планируют усилить охрану объектов СОГГ.

"Вне всякого сомнения, оценим ситуацию, но дополнительные меры предпримем – защитим инфраструктуру, правда, не исключено, что провокации могут быть и в будущем", – сказал он.

В связи с инцидентом в Чапкяляй начато расследование.

"Это особое место – резерват. Любая деятельность там ограничена, попасть туда сложно из-за отсутствия инфраструктуры, это резерват. Там нет физического барьера, колючей проволоки, природные условия сложные", – пояснил генерал и сказал, что расследуют разные версии инцидента.

"Начиная с провокаций режима Лукашенко и заканчивая деятельностью контрабандистов. Этот участок используют и для перевозки контрабанды. У нас есть немало информации – с ней работаем. Думаю, цель этих действий и участников установим в ближайшее время", – заметил Любаевас.

Он заметил, что могут быть провокации и в будущем - большие группы нелегалов или порча инфраструктуры.

"Надо много времени уделять контролю границы, разместить больше пограничников, что сейчас и делают. На этом участке размещают больше сотрудников. Наблюдение за границей проводят и с помощью других методов", – сказал генерал.

Предполагают, что целью инцидента могла быть "проверка", насколько хорошо охраняется граница Литвы после закрытия двух КПП.

"Есть и такая версия. Но ответы даст расследование. Мы поделимся его результатами с обществом", – сказал Любаевас, напомнив, что СОГГ сотрудничает с Литовской армией.

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