После инцидента на границе – реакция пограничников Литвы: предпримут дополнительные действия

Об этом генерал Любаевас рассказал в среду в передаче на LNK.

"Случаи порчи фиксировались и прежде. Правда, надо признать, что какое-то время их не было – последний был в прошлом году, когда пытались испортить видеокамеру на участке Варенской заставы", - сказал он.

Любаевас заверил, что сейчас все системы работают. "Можно сказать, что убытки были минимальными. Система наблюдения разработана так, что физическое уничтожение 1, 2, 3 камер не мешает полноценной работе системы", – заметил он.

Подобные провокации, по его словам, служба прогнозировала. Сейчас, по словам Любаеваса, планируют усилить охрану объектов СОГГ.

"Вне всякого сомнения, оценим ситуацию, но дополнительные меры предпримем – защитим инфраструктуру, правда, не исключено, что провокации могут быть и в будущем", – сказал он.

В связи с инцидентом в Чапкяляй начато расследование.