После инцидента на Чернобыльской АЭС, опасаются осложнения ситуации: есть повод для вмешательства НАТО

"Сейчас уже страны НАТО должны оценить, что делать, поскольку это уже прямая угроза для стран НАТО. Если это правда, то цепочка должна быть восстановлена через 48 ч, чтобы работала система охлаждения реактора. Тут надо принимать быстрые решения. Может даже, дойдут до того, что воздушное пространство закроют, чтобы обеспечить безопасность АЭС. Сейчас уже есть повод для вмешательства НАТО", – сказал Delfi TV Малинёнис.

"Это серьезный сигнал, вся эта ситуация может стать опасной и неконтролируемой", – подчеркнул он.

Малинёнис также прокомментировал решение Польши передать истребители МиГ-29 США. США во вторник отклонили предложение Польши послать их в Украину с американской базы в Германии.

"Это достаточно сложно. Польшу можно понять – она хочет делать это под прикрытием НАТО, не от своего имени. Не хочет быть единственной мишенью, хочет, чтобы была коллективная ответственность", – сказал полковник запаса. Он заметил, что война - искусство введения в заблуждение.

"Ни одна из сторон не хочет раскрыть свои реальные шаги и намерения. Если бы военным штаба НАТО пришлось бы выполнять такую операцию, передавать стратегическое оружие, как истребители на данный момент, то наряду с этим планом разрабатывался бы план введения в заблуждение. Я сейчас не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что этот план работает, но если бы мне надо было это делать, я бы точно также и поступил – [надо] сделать так, чтобы те, кто принимает решения на другой стороне, не знали, что происходит. Эти самолеты, может, к примеру, уже давно летают, а мы тут обсуждаем этот вопрос", – сказал полковник.

По его словам, это был бы нормальный ход с военной точки зрения: "Но как все обстоят на самом деле, я не знаю. Если этого еще нет, то политики, особенно политики НАО, сейчас должны обращаться к военным, чтобы они осуществили их решение".

Оценивая последние события в Украине, Малинёнис сказал, что пока вектор успеха находится на стороне Украины, но не надо недооценивать неприятеля.

"Ситуация сейчас такова, что Россия, Путин, понемногу начинает интенсивную атаку на суше. Трудно сказать, каким будет результат. Кажется, и резервы какие-то пытаются собрать в России, берут и призывников, и резервистов. Те силы, которые сейчас есть в Украине, истощены, они понесли огромные потери, кажется, есть проблемы и с логистикой.

Может быть, что от отчаяния они могут продолжать нападение. Что из этого выйдет, сложно сказать. Это очень сложная задача при таких убытках. А украинская армия по сути держится очень хорошо, нет ощущения, что она понесла критические потери", – сказал Малинёнис.