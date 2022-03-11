После инцидента на Чернобыльской АЭС, опасаются осложнения ситуации: есть повод для вмешательства НАТО

aA
В среду сообщалось, что была обесточена Чернобыльская АЭС, которую захватили российские войска. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что "западные дизельные генераторы могут подпитывать АЭС 48 часов", потом, по его словам, системы охлаждения хранилища отработанного топлива остановятся. Полковник запаса Вайдотас Малинёнис сказал, что это уже прямая угроза и для стран НАТО, поэтому они должны оценить, какие действия предпринять.
Vaidotas Malinionis
Vaidotas Malinionis
© DELFI / Domantas Pipas

"Сейчас уже страны НАТО должны оценить, что делать, поскольку это уже прямая угроза для стран НАТО. Если это правда, то цепочка должна быть восстановлена через 48 ч, чтобы работала система охлаждения реактора. Тут надо принимать быстрые решения. Может даже, дойдут до того, что воздушное пространство закроют, чтобы обеспечить безопасность АЭС. Сейчас уже есть повод для вмешательства НАТО", – сказал Delfi TV Малинёнис.

Статьи по теме:
Президент Литвы на Совете глав Европы поднимет вопросы евроинтеграции Украины, санкций против России
Российские военнопленные в Украине: "Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили. Здесь нет никаких фашистов"

"Это серьезный сигнал, вся эта ситуация может стать опасной и неконтролируемой", – подчеркнул он.

Малинёнис также прокомментировал решение Польши передать истребители МиГ-29 США. США во вторник отклонили предложение Польши послать их в Украину с американской базы в Германии.

"Это достаточно сложно. Польшу можно понять – она хочет делать это под прикрытием НАТО, не от своего имени. Не хочет быть единственной мишенью, хочет, чтобы была коллективная ответственность", – сказал полковник запаса. Он заметил, что война - искусство введения в заблуждение.

"Ни одна из сторон не хочет раскрыть свои реальные шаги и намерения. Если бы военным штаба НАТО пришлось бы выполнять такую операцию, передавать стратегическое оружие, как истребители на данный момент, то наряду с этим планом разрабатывался бы план введения в заблуждение. Я сейчас не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что этот план работает, но если бы мне надо было это делать, я бы точно также и поступил – [надо] сделать так, чтобы те, кто принимает решения на другой стороне, не знали, что происходит. Эти самолеты, может, к примеру, уже давно летают, а мы тут обсуждаем этот вопрос", – сказал полковник.

По его словам, это был бы нормальный ход с военной точки зрения: "Но как все обстоят на самом деле, я не знаю. Если этого еще нет, то политики, особенно политики НАО, сейчас должны обращаться к военным, чтобы они осуществили их решение".

Оценивая последние события в Украине, Малинёнис сказал, что пока вектор успеха находится на стороне Украины, но не надо недооценивать неприятеля.

"Ситуация сейчас такова, что Россия, Путин, понемногу начинает интенсивную атаку на суше. Трудно сказать, каким будет результат. Кажется, и резервы какие-то пытаются собрать в России, берут и призывников, и резервистов. Те силы, которые сейчас есть в Украине, истощены, они понесли огромные потери, кажется, есть проблемы и с логистикой.

Может быть, что от отчаяния они могут продолжать нападение. Что из этого выйдет, сложно сказать. Это очень сложная задача при таких убытках. А украинская армия по сути держится очень хорошо, нет ощущения, что она понесла критические потери", – сказал Малинёнис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Rusijos propagandos „apnuodyta“ Italija pagaliau atsimerkė: meilę Putinui ir rusiškai kultūrai pakeitė pasidygėjimas

Verslas Plius Lucca de Paoli, Jonathan Browning

Tragiška Londono finansų įmonės lemtis: iš pradžių dalijo „auksines vizas“, vėliau teko atremti įniršusių kinų puolimą

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kariauja ukrainiečiai ir jų priešai: kokie kare naudojami tankai, pėstininkų kovos mašinos ir užtvaros

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Putinas pradeda nuo to, kuo Hitleris baigė: Kremlius net nesuvokia, kokį fašizmą Rusijoje augina

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Putino „taikinys nr.1“: dar prieš karą Zelenskio gyvenimo istorija jau buvo verta knygos

Delfi Plius Jurgita Vaskel

Kokosų pieno sriuba su daržovėmis ir vištiena: vos per 20 minučių – azijietiškas skonis

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Dirbtinis intelektas „filmuotuose“ vaizduose: ar dar įmanoma atskirti tikrovę nuo klastotės?

Delfi Plius Sniego pilys

Už jo galvą Hitleris žadėjo daug pinigų: asmeninis Stalino ekstrasensas išpranašavo daug nelaimių, bet tik vienai užkirto kelią

Статьи по теме:

В Анталье завершились переговоры Лаврова и Кулебы. О чем договрились стороны?

В Турции завершились переговоры министров иностранных...

Спецэфир Delfi: Киев - прямое включение, итоги переговоров в Турции

На 15-й день войны против Украины российские войска...

Украина: меняют ли ситуацию поставки вооружений с Запада

Украинские военные опубликовали несколько видео, на...

TOP новостей

Профессор: пока цена войны для России не столь велика, чтобы она стала что-то менять

В четверг в Турции состоялась встреча министров...

На полный бак не хватит и 100 евро: в Польше покупать горючее тоже невыгодно

На полный бак горючего 100 евро сейчас может не хватить....

ЕС: Россия и Беларусь несут полную ответственности за агрессию против Украины, виновные будут наказаны

Лидеры стран Евросоюза заявили, что виновные в...

После инцидента на Чернобыльской АЭС, опасаются осложнения ситуации: есть повод для вмешательства НАТО

В среду сообщалось, что была обесточена Чернобыльская...

Война в Украине. С начала вторжения погиб 71 ребенок

Война в Украине продолжается уже две недели....