После обеда будет 18–23 градуса тепла, только у моря будет прохладнее - до 15–17 градусов.
В ночь на вторник облака рассеются. Осадков не ожидается. Потеплеет. Ночью будет 5–10, на Куршской косе 11–13 градусов тепла.
Во вторник днем будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 22–27 градусов, у моря будет 19–21 градус тепла.
В среду ночью будет ясно, днем малооблачно, без осадков. Ночью будет 7–12 градусов тепла, на косе 13–15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24–29 градусов, у моря будет 21–23 градуса тепла.
В четверг ночью будет ясно, малооблачно. Без осадков. Ночью будет 9–14 градусов тепла, днем 25–30 градусов, у моря будет прохладнее - 22–24 градуса.
В пятницу погода почти не изменится. Ночью будет ясно, днем малооблачно. Ночью без осадков, днем местами возможны небольшие дожди с грозами. Ночью будет 10–15, днем 25–30 градусов тепла, у моря будет прохладнее.
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