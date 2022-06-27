После гибели женщины и ребенка говорят о том, что трагедии можно было избежать

Сообщение о съехавшем в пруд автомобиле поступило 26 июня, в 01.19 ч. В это время с мероприятия неподалеку от этого места разъезжались его участники и зрители. Молодой человек (1996 г.р.), который сел за руль BMW, был пьян (2,41 промилле). Он также ехал с этого мероприятия. Далеко он не уехал, через 500 м съехал в пруд.

Сам он выбрался из воды, а в машине остались его жена (1997 г.р.) и дочь (2018 г.р.). Странно, что информацию врачам скорой передали только в 01.40 ч. Почему информацию передали не сразу, выясняется.

"Само происшествие никто не видел. Странно, ведь уезжавших людей было много", – сказал один из мужчин. Другие рассказали Delfi, что услышали зов о помощи и увидели перевернувшийся автомобиль в воде.

"Были крепкие мужчины, они прыгнули в воду, открыли автомобиль, выбили стекла и вытащили людей", – рассказал очевидец.

Говорят, что водитель съехавшего в пруд автомобиля просил не вызывать полицию. Вытаскивали автомобиль человек 20. Некоторые поранились о разбитое стекло, спасая женщину и ребенка. Вытащенных из воды пострадавших реанимировали. Первыми на место происшествия приехали пожарные-спасатели, затем полиция, скорая приехала последней.

Один мужчина сказал, что скорая приехала примерно через час.

"Я не врач, но думаю, что да", – ответил он на вопрос, можно ли было спасти пострадавших, если бы врачи приехали бы раньше.

"Работа служб ужасная. Они знали, что риск велик, их информировали, что здесь проходило мероприятие. Время реакции должно было быть быстрым", – сказал другой очевидец.

В сводках Департамента пожарной безопасности и спасения информацию о несчастье зафиксировали в 01.20 ч., а скорая приехала и зафиксировала смерти пострадавших в 02.22 ч.

"Сообщили, что в пруд съехал автомобиль, внутри остался человек, один человек пытается спасти другого. Когда пожарные приехали, пострадавших уже вытащили, им делали искусственное дыхание, водитель выбрался сам. Пожарные вытащили из пруда автомобиль BMW 335, отключили аккумулятор", – рассказали пожарные-спасатели.

Журналисты Delfi пытались выяснить, когда приехали врачи. В ЕЦП информация поступила в 01.19 ч. Врач центра скорой помощи Клайпедского района Пятрас Сарапинас сообщил, что им информацию передали в 01. 40 ч., экипаж на месте происшествия был в 02.19 ч. Скорой надо было проехать 46 км.

По действующим правилам, в городе по срочному вызову скорая должна приезжать в течение 15 минут, а за городом - в течение 25 минут.

Виновника ДТП забрала полиция. Подозреваемому грозит 3-10 лет лишения свободы.