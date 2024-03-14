После гибели Тадаса Тумаса один из воюющих в Украине литовцев сказал: это беспощадная война

Пообщаться с воюющими на стороне Украины иностранцами было нелегко. Они скорбели по погибшему товарищу. Некоторые не хотели говорить, чтобы их близкие не узнали, что они воюют в Украине, а не занимаются оказанием гуманитарной помощи. Об этом сказала молодая врач. На церемонии прощания с Тумасом она держала в руках флаг с Витисом.

7 марта в Киеве, Михайловском соборе, состоялась церемония прощания с Тумасом. Тадаса отпевали в Михайловском соборе, а церемонию прощания провели у Стены памяти украинских военных. Туда пришли военные, волонтеры и представители литовской общины в Украине.

Тумас был хорошо подготовлен – 6 лет тренировался в добровольческих силах. На фронт в Украину он прибыл в ноябре 2023 года. После обучения на полигоне ездил на задания в окрестностях Бахмута .

До того как отправиться воевать в Украину, Тумас работал пограничником – охранял границу Литвы с Беларусью. Перед тем как поехать в Киев , Тадас объяснил свое решение жене так: если Россия одолеет Украину, следующей ее целью будет Литва .

Тумас служил в 92-й бригаде ВСУ . 23 февраля в автомобиль, на котором ехал Тумас с сослуживцем, с дрона была пущена граната. Пострадали двое военных, жизнь Тумаса спасти не удалось. Его коллега выжил.

"Это не детская игровая площадка, это беспощадная война, об этом свидетельствует гибель Тумаса", – подчеркнул Яра.

Он предположил, что за Украину воюют несколько десятков литовцев. По его словам, были и такие, кто приехал на курсы подготовки, увидел реалии войны и вернулся домой.

"Я приехал, поскольку понял, что Россия может атаковать и Литву , ее надо остановить. Это было мое решение, в мой семье нет такой традиции – дедушки не были партизанами. Мне уже довелось участвовать в обороне Киева – в боях под Бучей, Ирпенем, позже в контратаке в Харьковском регионе, потом в Бахмуте, Авдеевке. Сейчас меня на несколько дней отпустили на отдых по ротации", – сказал Яра.

28-летний доброволец с позывным Яра, обмолвился, что он относится к числу литовцев, которые дольше всего воюют в Украине. Он прибыл туда в первые дни войны.

Двое каунасцев согласились говорить при условии, что их не будут фотографировать и не будут называть их фамилии.

Он сказал, что не верит, что эта смерть приведет к сокращению числа литовцев, воюющих в Украине.

Яра считает, что те, кто боится, уезжают сразу, а оставшиеся смирились с любым исходом.

"Когда мои родители узнали о гибели Тумаса, они связались со мной, но не звали домой. Родители переживают за меня, но с уважением относятся к моему выбору, я сказал, что если останусь в Литве, мне будет тяжело", – сказал 21-летний военный с позывным Сэл.

Он приехал в Украину в июне 2023 года, до этого изучал медицину в Каунасе. Ему довелось несколько недель участвовать в бою за Купянск , но больше всего времени он воюют под Бахмутом. Студент ненадолго возвращался в Литву, сейчас он в Киеве, ждет подписания нового договора. Он вместе с Тумасом участвовал в учениях.

"Мы обязаны помочь Украине. Это наша общая борьба, у нас один враг. Если он одолеет Украину, придет к нам", – сказал Сэл.