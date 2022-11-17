Одна врач скорой помощи, узнав о смерти коллеги, в фейсбуке писала: "(...) мрачным вечером, в 21.15 ч. ушел из жизни Дмитрий Алимов. После сильной кинетической травмы, которая приравнивается разряду молнии, он боролся, боролся до конца... Он боролся и за жизнь того юноши, спасая его, выполняя свой долг, он любил свою работу... Нас покинул работник Скорой помощи, работник скорой помощи всей ЛИТВЫ, водитель-фельдшер, веселый, улыбчивый, преданный своему делу энтузиаст. Таким его всегда будут помнить коллеги и друзья".

Заместитель главы станции скорой помощи Тадеуш Родз убежден, что на цистерну, где находился пострадавший, должен был залезать не медик с полицейским, а пожарные-спасатели.

"В соответствии с планом операции, на вагон должны были забраться не наши работники, не полицейские, это должны были делать пожарные-спасатели. Я так понимаю, что рядом должны были быть пожарные-спасатели. Они должны были не дать залезать туда другим, это небезопасно", - сказал Родз, заметив, что у медиков нет специальных средств защиты, они не могут выполнять функции спасателей.

"Свою работу должны были выполнить пожарные-спасатели. Я все время говорю, мы не побежим горящее здание, вынести должны пожарные-спасатели, а мы – окажем помощь. Каждый должен выполнять свою работу. Пожарные-спасатели используют противогазы, что-то еще. Мы не должны получать травмы. Если мы пострадаем, некому будет оказывать помощь",- заметил Родз.

По словам одного из руководителей Станции скорой помощи, медик спросил у пожарных-спасателей, есть ли опасность? Диспетчеры предупреждали об осторожности. Когда молодому медику сказали, что все в порядке, он с полицейским забрался на цистерну. Тут выяснилось, что ток не был выключен, медика ударило током. Одежда на нем загорелась, он без сознания упал с вагона.

"Пожарные-спасатели должны были убедиться в том, что все отключено, связаться с железнодорожниками. Там движение опасное. Поезда ездят, все должны были отключить", – убежден Родз.

Согласно источникам Delfi, на месте происшествия уже говорили о том, что медик пострадал, потому что пожарные-спасатели сказали, что опасности нет. Утверждают, что медик не занимался самодеятельностью.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что врачи и полиция прибыли на место происшествия раньше пожарных-спасателей. Якобы помощь юноше стали оказывать еще до приезда пожарных-спасателей, однако Родз опровергает эти данные.

"Забирались на цистерну через забор, именно пожарные-спасатели поставили лестницу. Когда приехала вторая бригада, сказала - мы не полезем, это опасно. Тогда сбили замок и открыли калитку", - сказал Родз.

По словам очевидцев, на месте происшествия были два героя: коллега пострадавшего медика и полицейский. Фельдшер даже после того как коллегу ударило током, оказывала помощь подростку. Она не паниковала. В то же время полицейский голыми руками тушил одежду на медике, сам получил при этом ожоги.

Напомним, что трагедия произошла 14 ноября, около 16 ч. в Новой Вильне, на железнодорожном вокзале (ул. А.Коелавичаус).

Несовершеннолетний (2005 г.р.) залез на вагон-цистерну, дотронулся до проводов, его ударило током, загорелась одежда. Током ударило и медика (1986 г.р.), который залез на цистерну, чтобы помочь юноше. Пострадал полицейский (1977 г.р.), который тушил одежду на упавшем с вагона без сознания медике.

Пострадавший водитель-фельдшер от полученных ожогов скончался 16 ноября вечером в больнице.

По данным агентства BNS, у погибшего была семья, отца лишились двое детей. Работники скорой помощи оказывают семье посильную помощь.

По словам представителя Скорой помощи Игоря Лукашева, работники скорой застрахованы, поэтому семья погибшего получит компенсацию.

Ведется расследование.