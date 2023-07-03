После гибели известного мотоциклиста ищут ответ на важный вопрос: все решит одна деталь

"Сейчас назначено расследование автотехнических деталей объектов, будут получены выводы, тогда можно будет сказать из технических деталей, кто виноват в ДТП", – сказал Delfi Сурвила, заметив, что ждет также опрос свидетелей.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль Toyota Avensis , которым управлял мужчина 1964 г.р., поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста (1993 г.р.). В ДТП пострадала и пассажирка (1968 г.р.) автомобиля. Сразу после ДТП водитель авто сказал, что мотоциклист ехал на большой скорости.

"Мне очень жаль погибшего друга, брата мотоциклиста. Он был простым, искренним, умел радоваться жизни и сплачивать друзей. Жаль, жизнь решила прекратить Его земной путь", – писал советник мэра Вильнюсского района Кястутис Бутвидас.

Трагическое ДТП произошло 29 июня вечером. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось. Некоторые по фото сразу поняли, что в ДТП попал известный мотоциклист, звезда социальных сетей Evilbrother_r1, ездивший на мотоцикле Yamaha R1. Весть о его смерти потрясла тех, кто был с ним знаком.

После ДТП в фейсбуке появилось обращение близких мотоциклиста, в котором просили отозваться очевидцев или тех, кто проезжал мимо и мог снять на видео хотя бы какую-то деталь ДТП.

Прокурор заметил, что такие данные помогут в выяснении обстоятельств, но не будут существенными.

"Конечно, запись помогла бы. Но я не первый раз занимаюсь такими делами, и так есть свидетельства. С технической стороны достаточно данных", – заметил Сурвила.

По его словам, именно скорость мотоцикла - самая главная деталь расследования.

"Скорость так или иначе удастся восстановить. По следам, оставленным на месте происшествия, какое-то значение будут иметь свидетельства очевидцев, – заметил Сурвила. – Скорость действительно важна. Если никто не превышает скорость, все ездят нормально, то ситуация бывает иная. Иногда бывает так, что скорость слишком высокая и это меняет ситуацию, причиной могут стать действия самого пострадавшего".