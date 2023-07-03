После гибели известного мотоциклиста ищут ответ на важный вопрос: все решит одна деталь

Трагическое ДТП произошло 29 июня вечером. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось. Некоторые по фото сразу поняли, что в ДТП попал известный мотоциклист, звезда социальных сетей Evilbrother_r1, ездивший на мотоцикле Yamaha R1. Весть о его смерти потрясла тех, кто был с ним знаком.
"Мне очень жаль погибшего друга, брата мотоциклиста. Он был простым, искренним, умел радоваться жизни и сплачивать друзей. Жаль, жизнь решила прекратить Его земной путь", – писал советник мэра Вильнюсского района Кястутис Бутвидас.
По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль Toyota Avensis, которым управлял мужчина 1964 г.р., поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста (1993 г.р.). В ДТП пострадала и пассажирка (1968 г.р.) автомобиля. Сразу после ДТП водитель авто сказал, что мотоциклист ехал на большой скорости.
Начато расследование, его возглавляет прокурор Артурас Сурвила.
"Сейчас назначено расследование автотехнических деталей объектов, будут получены выводы, тогда можно будет сказать из технических деталей, кто виноват в ДТП", – сказал Delfi Сурвила, заметив, что ждет также опрос свидетелей.
После ДТП в фейсбуке появилось обращение близких мотоциклиста, в котором просили отозваться очевидцев или тех, кто проезжал мимо и мог снять на видео хотя бы какую-то деталь ДТП.
Прокурор заметил, что такие данные помогут в выяснении обстоятельств, но не будут существенными.
"Конечно, запись помогла бы. Но я не первый раз занимаюсь такими делами, и так есть свидетельства. С технической стороны достаточно данных", – заметил Сурвила.
По его словам, именно скорость мотоцикла - самая главная деталь расследования.
"Скорость так или иначе удастся восстановить. По следам, оставленным на месте происшествия, какое-то значение будут иметь свидетельства очевидцев, – заметил Сурвила. – Скорость действительно важна. Если никто не превышает скорость, все ездят нормально, то ситуация бывает иная. Иногда бывает так, что скорость слишком высокая и это меняет ситуацию, причиной могут стать действия самого пострадавшего".
Записи погибшего в Instagram свидетельствуют о том, что он не избегал опасного вождения. На одном из последних кадров была запечатлена скорость 170 км/ч. Сейчас эту запись уже удалили.
Пока обвинения никому не предъявлены. Ведется расследование.