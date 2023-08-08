После гибели 19-летней в Мажейкяй соседи рассказали, какой ужас увидели

Соседка Раса сказала, что видела и слышала ссоры между супругами.
"Когда я вечером шла домой, они ругались на первом этаже у лестницы. Мужчина сильно бранился. насколько я поняла, по ночам он ее бил", – сказала она журналистам.
Позже ночью крики молодой женщины и ее супруга слышали и другие соседи.
"Соседи говорили, что она громко визжала, может, он бил ее ногами. Точно не могу сказать", – сказала Раса.
Другая соседка сказала, что накануне несчастья пара сильно ссорилась на улице. "А ночью, около полуночи, он таскал ее по подъезду за волосы", – рассказала она.
После этой неспокойной ночи соседи увидели еще более ужасную картину – с 10 этажа под окна упала 19-летняя молодая женщина.
"Под окнами. Это было ужасно. Я потрясена", – сказала одна из соседок.
Врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей, она скончалась в больнице.
"У нее диагностированы множественные повреждения мозга, позвоночника, таза, рук и т.д. Нам кажется, что она ударилась, может о перила, о балкон, поскольку есть и дополнительные повреждения", – сказал директор Мажейкяйской больницы Сигитас Кактис.
В убийстве подозревают 21-летнего супруга покойной. Мужчина ранее был не раз судим.
"Его подозревают в преднамеренном убийстве. В ходе расследования поступили данные, что смерть может быть насильственной. По нынешним данным, женщина выпала из окна на 10 этаже", – сказала LNK прокурор Лаймуте Мартинавичене.
Члены семьи - цыгане. У них было двое малолетних детей. Младшему - всего несколько месяцев.
"Двое малышей остались сиротами – ни отца, ни матери. Одному только год, другой только в мае родился. Такие маленькие", – рассказала одна соседка.
По словам прокуроров, дети в безопасности.