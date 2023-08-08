После гибели 19-летней в Мажейкяй соседи рассказали, какой ужас увидели

Соседка Раса сказала, что видела и слышала ссоры между супругами.

"Когда я вечером шла домой, они ругались на первом этаже у лестницы. Мужчина сильно бранился. насколько я поняла, по ночам он ее бил", – сказала она журналистам.

Позже ночью крики молодой женщины и ее супруга слышали и другие соседи.

"Соседи говорили, что она громко визжала, может, он бил ее ногами. Точно не могу сказать", – сказала Раса.

Другая соседка сказала, что накануне несчастья пара сильно ссорилась на улице. "А ночью, около полуночи, он таскал ее по подъезду за волосы", – рассказала она.

После этой неспокойной ночи соседи увидели еще более ужасную картину – с 10 этажа под окна упала 19-летняя молодая женщина.

"Под окнами. Это было ужасно. Я потрясена", – сказала одна из соседок.

Врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей, она скончалась в больнице.