08 августа 2023 г. 11:36

После гибели 19-летней в Мажейкяй соседи рассказали, какой ужас увидели

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Жителей Мажейкяй потрясла семейная драма с трагическим концом. Около многоквартирного дома обнаружили выпавшую с 10 этажа 19-летнюю женщину. В убийстве молодой матери двоих детей подозревают ее супруга. По словам соседей, накануне супруги сильно ссорились. Сообщается, что супруг применял насилие в отношении жены не только в квартире, но и в подъезде. 21-летний подозреваемый задержан на три месяца, сообщает LNK.

Соседка Раса сказала, что видела и слышала ссоры между супругами.

"Когда я вечером шла домой, они ругались на первом этаже у лестницы. Мужчина сильно бранился. насколько я поняла, по ночам он ее бил", – сказала она журналистам.

Позже ночью крики молодой женщины и ее супруга слышали и другие соседи.

"Соседи говорили, что она громко визжала, может, он бил ее ногами. Точно не могу сказать", – сказала Раса.

Другая соседка сказала, что накануне несчастья пара сильно ссорилась на улице. "А ночью, около полуночи, он таскал ее по подъезду за волосы", – рассказала она.

После этой неспокойной ночи соседи увидели еще более ужасную картину – с 10 этажа под окна упала 19-летняя молодая женщина.

"Под окнами. Это было ужасно. Я потрясена", – сказала одна из соседок.

Врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей, она скончалась в больнице.

"У нее диагностированы множественные повреждения мозга, позвоночника, таза, рук и т.д. Нам кажется, что она ударилась, может о перила, о балкон, поскольку есть и дополнительные повреждения", – сказал директор Мажейкяйской больницы Сигитас Кактис.

В убийстве подозревают 21-летнего супруга покойной. Мужчина ранее был не раз судим.

"Его подозревают в преднамеренном убийстве. В ходе расследования поступили данные, что смерть может быть насильственной. По нынешним данным, женщина выпала из окна на 10 этаже", – сказала LNK прокурор Лаймуте Мартинавичене.

Члены семьи - цыгане. У них было двое малолетних детей. Младшему - всего несколько месяцев.

"Двое малышей остались сиротами – ни отца, ни матери. Одному только год, другой только в мае родился. Такие маленькие", – рассказала одна соседка.

По словам прокуроров, дети в безопасности.

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