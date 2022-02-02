Доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 42,7%.
Средний показатель новых случаев за последние 7 дней составляет 10 336.
В реанимации находятся 82 пациента, 66 из них – beнепривитые.
Вся страна находится в черной эпидемиологической зоне коронавируса.
Во всех муниципалитетах показатель заболеваемости растет.
По-прежнему хуже всего дела обстоят в Вильнюсе - 6229,5 случаев за 14 дней на 100 000 жителей.
В Шяуляе этот показатель составляет 6062,8 случая.
Лучше всего дела обстоят в Неринге - 1263,4 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней.
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