После экстремальной ситуации на улицах столицы предупреждение: скоро погода изменится

"Ситуация была неблагодарной в том плане, что долго стояли холода, все поверхности замерзли. Когда погода изменилась, естественно, что морось, которая опускалась на землю, превращалась в лед.

Grinda заметила это еще вчера утром, провела профилактические посыпки, мы много работали, были дополнительные выезды с учетом ситуации", – сказал в четверг Степонавичюс.

"Ситуация, по-моему, наладилась, поверхность улиц влажная, покрытая растаявшим снегом. Но не надо обманывать себя, вскоре условия изменятся, снова ожидается неприятная погода, в течение 10 часов температура снизится на 10 градусов и от положительной температуры перейдем к -10, это тоже связано с вызовами", – сказал он.

Степонавичюс акцентировал, что уже сейчас техника Grindа готовится к похолоданию и снегопаду, который прогнозируют в пятницу.

В среду, по его словам, высыпали 600 тонн разных смесей.