После дождя - печальные последствия в Вильнюсе: недавно открытый новый парк нужно снова спасать

Как сообщалось ранее, сложный рельеф местности, ошибки советских градостроителей, интенсивная урбанизация и климатические изменения привели к тому, что каждый обильный дождь означал неизбежное затопление части улиц Вильнюса, тем самым - нарушалось движение и разрушалось дорожное покрытие.

"Этот проект является прекрасным примером того, как много целей можно достичь за счет реализации лишь одного проекта: устранен риск затопления улиц центральной части города, в Шяшкине установлен рекреационный резервуар дождевой воды и отличное место для отдыха, где жители Вильнюса могут провести свободное время. Муниципалитет дополнительно инвестировал, оборудовав здесь пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку и скамейки. Кроме того, была отремонтирована инфраструктура северной части Жверинаса – покрытие дорог и тротуаров на улицах Миглос, Парибе, Лушю, Эльню. Пользу в связи с проведенными работами ​будет ощущать еще больше жителей Вильнюса", - ранее говорил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.