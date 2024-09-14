После дождливых выходных изменения: на следующей неделе погода будет совсем другой

В субботу над Литвой все еще будет стоять теплый атмосферный фронт, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью наибольшая вероятность осадков будет в Утенском, Паневежском и Шяуляйском округах, днем в Кретингском и Мажейкяйском регионах, в этих районах возможны грозы. Ночью будет 13-18 градусов, днем 20–25 градусов тепла.



В воскресенье Литва окажется в теплой зоне циклона, дожди начнут уходить. Небольшие осадки уже возможны лишь местами, наибольшая вероятность на Западе Литвы. Ночью будет 13–18, днем 21–26 градусов тепла.



На следующей неделе погода будет сухой. Ветер сохранит северо-восточное и восточное направление, скорость 5-10 м/с. По ночам и с утра станет прохладнее, температура составит 12-17 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до 22–27 градусов тепла.

