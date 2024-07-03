2024.07.03 07:04

После дождливых дней с выходных придут приятные перемены

 
ru.DELFI.lt
Vasara
Vasara
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

В среду днем Литва будет находиться в зоне действия циклона, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода.

Во многих районах время от времени будут идти дожди, только на юге без осадков. В большинстве районов воздух прогреется до 20–23 градусов. На западе будет прохладнее. У моря ожидается всего 18 градусов тепла.

В четверг по-прежнему прогнозируют дожди. Ночью небольшие осадки прогнозируют на востоке страны. Ночью будет 11–16, на западе 8–10 градусов тепла.

В четверг днем дожди охватят большую территорию, кратковременные осадки пройдут по всей Литве. Днем будет 20-25 градусов, теплее будет на юге, а на западе прохладнее.

Конец недели будет дождливым. В пятницу по-прежнему будет прохладно, но в выходные потеплеет, прогнозируют грозы.

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