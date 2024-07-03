После дождливых дней с выходных придут приятные перемены

Во многих районах время от времени будут идти дожди, только на юге без осадков. В большинстве районов воздух прогреется до 20–23 градусов. На западе будет прохладнее. У моря ожидается всего 18 градусов тепла.

В четверг по-прежнему прогнозируют дожди. Ночью небольшие осадки прогнозируют на востоке страны. Ночью будет 11–16, на западе 8–10 градусов тепла.

В четверг днем дожди охватят большую территорию, кратковременные осадки пройдут по всей Литве. Днем будет 20-25 градусов, теплее будет на юге, а на западе прохладнее.