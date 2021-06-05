Лепа Мишкене признала, что с середины апреля она уже собирала сморчки, а потом пошли и строчки. В начале мая, по ее словам, появились майские грибы.
"Сейчас уже можно найти маслята и подберезовики, но не в лесах, а на солнечных опушках", – рассказала женщина.
"В ближайшее время грибов не будет - это точно. Я видела, люди уже приезжают, поднимают мох, ворошат листья. Массово грибы пока не растут. Еще надо подождать", – сказала Мишкене.
Кристина Рачюкайтене сказала, что в последний раз собирала грибы 1 июня, в Каунасском районе, в деревне Подеришкяй. Она с дочерью нашла 12 подберезовиков.
Вилма Колпаковене в этом году собирала грибы в своем лесу в Вилкавишкском районе. Этой весной видела сморчки и сморчковые шапочки. А в начале мая нашла четыре подосиновика. Женщина рассказала, что весенние грибы она не собирает, просто любуется ими. За грибами она отправляется только осенью.
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