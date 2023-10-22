После дождливой субботы в Литву пришла более теплая погода

Днем будет пасмурно. Во многих районах прогнозируют осадки, местами, вероятнее всего на юго-востоке, осадки будут сильными. В первой половине дня кое-где прогнозируют туман. Ветер успокоится. Днем будет 7–12 градусов тепла.

В понедельник днем циклон продолжит свой путь над Литвой. Будет сыро – во многих районах прогнозируют осадки, местами, особенно на востоке, сильные. Кое-где прогнозируют туман. Будет дуть сильны северный, северо-восточный ветер, местами порывы ветра будут достигать 14 м/с. Ночью будет 4–9 градусов тепла.