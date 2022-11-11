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Сегодня над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная погода. Во многих районах пройдет небольшой дождь, местами морось.
Ruduo. V. Šauklio nuotr.
Ruduo. V. Šauklio nuotr.
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Будет дуть сильный ветер, на западе порывы ветра достигают 15–17 м/с. Днем будет от 9 градусов тепла на юго-востоке до 13 градусов на западе страны, в большинстве районов будет 10–12 градусов тепла.

В субботу ночью усилится зона высокого давления, однако ночью будет облачно. Местами, в основном на юге и юго-востоке пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер, местами порывистый. Утром будет 7–12 градусов тепла.

В субботу днем ожидаются небольшие прояснения. Местами возможны небольшие осадки, в основном морось. Воздух прогреется до 11–15 градусов тепла.

В воскресенье ночью установится переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки, морось. Ночью будет 6–11 градусов тепла.

В воскресенье днем ситуация практически не изменится, давление еще больше увеличится. На юге местами возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 9–14 градусов.

По нынешним данным, в начале следующей недели осадков не ожидается. Ветер успокоится, и ночью и днем станет прохладнее.

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