После дождливого начала недели у синоптиков есть хорошие новости

В среду погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Ночью на востоке еще возможны небольшие осадки, во влажных местах ожидается туман. Днем будет сухо с прояснениями. Ночью будет 1–6, на Куршской косе до 8 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0–5 градусов. Днем воздух прогреется до 9–13 градусов тепла.

Во вторник Литва останется в юго-западной части уходящего циклона. Станет суше, в небе появится больше прояснений, однако дождей избежать не получится. И ночью и днем ожидаются небольшие осадки. Ночью будет 1–6, местами до 7–9 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–3 градусов. Днем воздух прогреется до 10–14 градусов.

В Вильнюсе время от времени пройдут небольшие дожди, будет около 10 градусов тепла.

В четверг погодные условия почти не изменятся. Ни ночью, ни днем осадков не ожидается, только ночью местами прогнозируют туман. Ночью будет всего 1–6 градусов тепла. На юго-востоке заморозки. После холодной ночи день будет достаточно приятным - 9–13 градусов тепла.

В пятницу, когда антициклон сместится на восток, Литва попадет в его западную более теплую часть. Будет сухо и солнечно. Ночь будет прохладной – будет от 1–6 градусов тепла, местами заморозки до 0–5 градуса. Днем будет 10–14 градусов тепла, на юго-западе немного теплее.