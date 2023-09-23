После дня осеннего равноденствия погода изменилась: выходные будут дождливыми

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

С празднованием для осеннего равноденствия и с окончанием астрономического лета уходит и летняя погода.

В субботу, поскольку холодный атмосферный фронт пройдет через Литву с юго-запада, мы увидим переменчивую, а порой и ветреную погоду.

В выходные погода будет пасмурной и облачной, во многих районах страны прогнозируются кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди, местами – грозы. Наибольшая вероятность сильного дождя и грозы будет в восточной части Литвы в послеобеденные часы. Ветер будет дуть с юго-востока, юга, во второй половине дня сменится на сильный(7-12 м/с) юго-западный ветер. Во время грозы местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Тепло будет распределено неравномерно – во многих районах температура сохранится на уровне 18-23 градусов, а в Восточной Литве столбик термометра местами поднимется до 24-26 градусов.

В ночь на воскресенье дождь пройдет лишь местами. Будет преобладать кратковременный, слабый дождь, но в юго-восточных регионах возможны более интенсивные дожди. После того, как ветер утихнет, местами образуется туман, скорее всего на западе страны. Похолодает до 9-14 градусов, на море при ветре с моря температура будет колебаться в пределах 15-17 градусов.

В течение дня лишь местами пройдет кратковременный и преимущественно слабый дождь, а в некоторых местах будет просветление. Температура будет повышаться медленнее и во второй половине дня достигнет 17-21 градуса.

В начале следующей недели антициклон усилится, поэтому снова будет сухо, малооблачно и спокойно. Ночью на поверхности почвы появится легкий иней.

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