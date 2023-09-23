После дня осеннего равноденствия погода изменилась: выходные будут дождливыми

В субботу, поскольку холодный атмосферный фронт пройдет через Литву с юго-запада, мы увидим переменчивую, а порой и ветреную погоду.

В выходные погода будет пасмурной и облачной, во многих районах страны прогнозируются кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди, местами – грозы. Наибольшая вероятность сильного дождя и грозы будет в восточной части Литвы в послеобеденные часы. Ветер будет дуть с юго-востока, юга, во второй половине дня сменится на сильный(7-12 м/с) юго-западный ветер. Во время грозы местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Тепло будет распределено неравномерно – во многих районах температура сохранится на уровне 18-23 градусов, а в Восточной Литве столбик термометра местами поднимется до 24-26 градусов.