После дня осеннего равноденствия погода изменилась: выходные будут дождливыми

В субботу, поскольку холодный атмосферный фронт пройдет через Литву с юго-запада, мы увидим переменчивую, а порой и ветреную погоду.
В выходные погода будет пасмурной и облачной, во многих районах страны прогнозируются кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди, местами – грозы. Наибольшая вероятность сильного дождя и грозы будет в восточной части Литвы в послеобеденные часы. Ветер будет дуть с юго-востока, юга, во второй половине дня сменится на сильный(7-12 м/с) юго-западный ветер. Во время грозы местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Тепло будет распределено неравномерно – во многих районах температура сохранится на уровне 18-23 градусов, а в Восточной Литве столбик термометра местами поднимется до 24-26 градусов.
В ночь на воскресенье дождь пройдет лишь местами. Будет преобладать кратковременный, слабый дождь, но в юго-восточных регионах возможны более интенсивные дожди. После того, как ветер утихнет, местами образуется туман, скорее всего на западе страны. Похолодает до 9-14 градусов, на море при ветре с моря температура будет колебаться в пределах 15-17 градусов.
В течение дня лишь местами пройдет кратковременный и преимущественно слабый дождь, а в некоторых местах будет просветление. Температура будет повышаться медленнее и во второй половине дня достигнет 17-21 градуса.
В начале следующей недели антициклон усилится, поэтому снова будет сухо, малооблачно и спокойно. Ночью на поверхности почвы появится легкий иней.